(New York) L’action de la société américaine Beyond Meat, qui fabrique notamment des succédanés de steaks et de saucisses d’origine végétale, reculait lourdement mardi à la Bourse de New York après l’annonce d’un fort repli des ventes au deuxième trimestre et de prévisions pour 2023 peu alléchantes.

Agence France-Presse

Vers 12 h 15, elle perdait 17,02 % à 12,70 dollars.

Fondée en 2009, la start-up a fait son entrée à Wall Street en mai 2019 au prix de 25 dollars.

Elle a annoncé lundi soir après la fermeture du marché new-yorkais une chute de 30,5 % de son chiffre d’affaires entre avril et juin à 102,1 millions de dollars. C’est inférieur au consensus des analystes qui tablaient sur 108 millions.

Cette contre-performance s’explique par une baisse des volumes de produits vendus sur un an (-23,9 %) – surtout que le deuxième trimestre 2022 avait profité de l’essor de Beyond Meat Jerky– et par une baisse des revenus par poids (-8,6 %), a expliqué la société dans un communiqué.

La demande a été « faible » aux États-Unis, que ce soit de la part du consommateur dans les magasins ou de celle des services de restauration.

La perte nette ressort à 55 millions de dollars. Rapportée par action – référence pour les marchés–, elle s’établit à 83 cents contre une perte nette de 1,53 dollar un an plus tôt. Ce qui correspond aux anticipations des analystes.

« L’environnement opérationnel continue d’être affecté par des incertitudes liées à la situation macro-économique, y compris une faible demande pour la catégorie des [substituts de] viandes à base de plantes, une inflation élevée, la hausse des taux d’intérêt » en particulier, a souligné Beyond Meat.

En conséquence, l’entreprise s’attend pour l’exercice en cours à un chiffre d’affaires compris entre 360 et 380 millions de dollars, soit une baisse de 9 à 14 % sur un an.

Elle avait prévu de parvenir à un flux de trésorerie positif dans le courant du second semestre mais, compte tenu des « vents contraires et en prévision de leur impact sur le chiffre d’affaires », « il est improbable d’y parvenir dans ce calendrier », a-t-elle prévenu.