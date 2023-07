(New York) L’avionneur américain Boeing a réalisé une perte au deuxième trimestre, moins importante que les anticipations des analystes, et a confirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Agence France-Presse

« Nous continuons de progresser de manière constante vers notre redressement », a assuré mercredi Dave Calhoun, patron du groupe, dans un message aux employés. « Vous verrez que nous sommes sur le bon chemin pour restaurer notre force opérationnelle et financière ».

La perte nette s’est établie à 149 millions de dollars, quand les analystes tablaient sur une perte de 212 millions. Mais un an plus tôt, le groupe affichait un bénéfice de 193 millions.

C’est le quatrième trimestre d’affilée que Boeing affiche une perte, mais elle est bien moindre qu’au premier trimestre (425 millions).

Rapportée par action et hors éléments exceptionnels – référence pour les marchés –, la perte ressort à 25 cents. C’est également mieux que les anticipations.

Côté chiffre d’affaires, l’avionneur a surpassé le consensus avec 19,75 milliards de dollars entre avril et juin (+18 % sur un an).

L’action prenait 3,6 % à 221,80 dollars dans les échanges avant l’ouverture de la Bourse de New York.

Il table toujours pour l’année sur une trésorerie d’exploitation comprise entre 4,5 et 6,5 milliards de dollars et sur des liquidités disponibles entre 3 et 5 milliards.

Il a également confirmé ses objectifs de livraisons pour l’année – 400 à 450 pour le 737 et 70 à 80 pour le 787.

Boeing a reçu au cours du trimestre 460 commandes nettes pour sa branche aviation commerciale, dont 220 pour Air India et 39 pour Riyadh Air, et a « sécurisé » jusqu’à 300 de son 737 MAX avec Ryanair. Le chiffre d’affaires de cette branche a bondi de 41 % sur un an.

À noter dans la branche Défense, Espace et Sécurité, plusieurs charges qui ont affecté le résultat : 257 millions de dollars à cause du retard du premier vol habité de la capsule spatiale Starliner, 189 millions pour l’avion d’entraînement militaire T-7A Red Hawk en prévision de surcoûts éventuels et 68 millions au titre du programme du drone ravitailleur MQ-25 à cause de retards.

Son carnet de commandes atteignait 440 milliards de dollars fin juin.