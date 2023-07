Anthony Amiel, président du Groupe Amiel qui chapeaute le distributeur-importateur Distinctive, ainsi que les détaillants Corbeil Électroménagers et Spécialistes de l’électroménager

Peu connu du grand public, le Groupe Amiel, qui est derrière la trentaine de magasins Corbeil Électroménagers et Spécialistes de l’électroménager au Québec, poursuit sa croissance malgré le ralentissement du marché après le boom des dépenses de rénovation durant la pandémie. Un projet de marque maison est aussi dans les cartons.

L’entreprise établie à Laval, mais dont les affaires s’étendent de l’est du Canada jusqu’à Vancouver, vient d’acquérir Distribution Avantgarde, qui importe et distribue au Canada des appareils électroménagers d’origine asiatique.

Le principal objectif de cette acquisition ?

C’est de rehausser rapidement du côté de l’Asie la capacité d’approvisionnement international en appareils électroménagers innovants pour la vaste clientèle du Groupe Amiel et de sa filiale Distinctive dans le marché des détaillants d’électroménagers, ainsi que des rénovateurs et constructeurs du secteur résidentiel.

Pourquoi cette attention vers des fournisseurs asiatiques, alors que sa filiale d’importation et distribution est déjà très bien connectée avec des fabricants d’électroménagers d’origine européenne ?

« On fait déjà de bonnes affaires en tant que détaillant avec de gros fabricants comme LG et Samsung », explique Anthony Amiel, président du Groupe Amiel lors d’un entretien avec La Presse.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Anthony Amiel, président du Groupe Amiel

Mais comme on le fait avec succès en Europe depuis plusieurs années, nous voulons accentuer notre capacité de recherche et de développement de produits innovants chez des fabricants d’électroménagers localisés dans divers pays d’Asie. Anthony Amiel, président du Groupe Amiel

« On cherche des produits qui peuvent être adaptés et importés en exclusivité à valeur ajoutée dans notre clientèle de détaillants au Canada, mais aussi aux États-Unis avec des partenaires américains qui sont déjà impliqués dans nos activités d’approvisionnement en Europe », explique M. Amiel.

Vers une marque privée d’électroménagers

Par ailleurs, le président du Groupe Amiel mise sur l’intégration rapide des activités de Distribution Avantgarde dans sa filiale de distribution (Distinctive) pour accélérer la réalisation de son autre projet d’affaires : lancer une marque privée d’appareils électroménagers qui sera commercialisée en primeur dans ses 32 magasins au Québec et dans l’Est ontarien, et ensuite parmi la clientèle pancanadienne de « plus de 300 partenaires commerciaux » de sa filiale Distinctive.

« Ce projet de marque privée était déjà en développement chez Avantgarde, d’où notre intérêt d’en faire l’acquisition et de l’intégrer rapidement dans nos activités », indique Anthony Amiel.

Par conséquent, le lancement de cette marque privée d’appareils électroménagers est maintenant prévu « pour le début de l’an prochain, en 2024 ».

« Notre première catégorie d’appareils, ce sera les électroménagers de cuisine. Nous verrons ensuite du côté des appareils de lessive. Enfin, nous pourrions peut-être ajouter des appareils de cuisson extérieure. »

Quant au marché cible de cette nouvelle marque privée, Anthony Amiel indique qu’on « vise d’abord la mise en marché des électroménagers de marque privée qui apporteront une bonne valeur ajoutée à ce que cherchent davantage les consommateurs dans un contexte inflationniste comme ce qu’on connaît ces temps-ci ».