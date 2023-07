Oussama Ben Tanfous s’apprête à ouvrir un troisième Roch le Coq à Montréal et passe en même temps dans l’équipe de la chaîne de rôtisseries Benny&Co, comme chef exécutif.

Quand on aime le poulet, vraiment, on peut se permettre d’en faire à plus d’une enseigne : Oussama Ben Tanfous devient le chef exécutif de la chaîne de rôtisseries Benny&Co, qui a maintenant 79 succursales au Québec et en Ontario.

« Leur poulet est très bon. J’étais déjà vendu », dit le chef qui précise qu’il a accepté un emploi à temps partiel, qui lui permettra de conserver ses autres (nombreuses) occupations professionnelles.

Oussama Ben Tanfous est déjà bien connu des amateurs de poulet frit pour avoir ouvert le resto Roch le Coq, avec deux amis, dans Outremont. Le petit espace avait été remarqué dès son arrivée avenue Van Horne, en 2019, quelques mois avant la pandémie. La livraison et les plats à emporter l’ont bien servi durant les mois suivants, où les restaurants ont été fermés à répétition.

Les habitués de la série Moi j’mange à Télé-Québec le reconnaîtront aussi puisqu’il entame une quatrième saison dans la cuisine de Stéphane Bellavance.

Son arrivée chez Benny&Co ne devrait donc pas le ralentir, ce qui est bien puisqu’il ouvre dans quelques jours un troisième restaurant Roch le Coq, sur le Plateau Mont-Royal. Il s’agit cette fois d’une nouvelle collaboration avec un autre chef vedette, Louis-François Marcotte – avec qui il travaille aussi sur l’émission Aide demandée.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Oussama Ben Tanfous, fondateur de Roch le Coq

Des ingrédients locaux

L’année dernière, la rôtisserie Benny&Co avait fait une collaboration ponctuelle avec le chef Martin Juneau qui avait créé pour elle un sandwich de poulet frit.

Cette fois, il s’agit bel et bien d’une entente à long terme.

Oussama Ben Tanfous a été recruté pour son esprit créatif.

Il dit avoir été séduit par les valeurs de l’entreprise familiale qu’est Benny&Co, ainsi que par son désir de mettre de l’avant des ingrédients locaux et de saison, malgré les défis que cela impose dans une chaîne de cette ampleur.

C’est d’ailleurs la première fois qu’il travaille pour un grand groupe. « C’est beaucoup plus gros que ce à quoi je suis habitué », dit le chef. Tout est plus long à développer, des mois, mais c’est une école extraordinaire, dit-il, avouant à demi que Roch le Coq devrait continuer de faire des petits.

En attendant, tous les restaurants Benny&Co servent sa première création, un bol de poulet qui comprend des légumes du Québec. Il n’est offert que jusqu’au mois d’août, mais sera suivi de nouveaux mets dans les salles à manger – seulement quatre restaurants Benny & Co ont des salles à manger pour l’instant. Quelques ouvertures sont à venir, précise le nouveau chef exécutif. Aussi à venir : des plats en épicerie. Pour l’instant, une douzaine de produits au nom de la chaîne se retrouvent à l’épicerie, essentiellement des versions surgelées de bouchées et morceaux de poulet sous différentes formes.