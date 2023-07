(Toronto) La Banque TD a indiqué mercredi que sa participation dans Charles Schwab devrait se traduire par l’inscription d’un revenu net d’environ 182 millions à ses résultats du troisième trimestre.

La Presse Canadienne

La banque canadienne a expliqué que ce montant comprenait des frais liés à l’acquisition d’environ 16 millions après impôts et un amortissement des immobilisations incorporelles d’environ 30 millions après impôts.

En excluant ces frais, la TD calcule que la quote-part du résultat net rajusté de sa participation dans Schwab atteindrait environ 228 millions pour le troisième trimestre.

Schwab a affiché mardi un bénéfice net de 1,3 milliard US au deuxième trimestre, ce qui se comparait à un bénéfice net de 1,8 milliard US au même trimestre un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté de la firme américaine de services financiers, pour le trimestre terminé le 30 juin, s’est élevé à 1,5 milliard US, comparativement à 2 milliards US au même trimestre l’an dernier.

La TD publiera ses résultats financiers du troisième trimestre le 24 août.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : TD)