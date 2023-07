Les travailleurs de Metro concluent une entente et évitent la grève

(Toronto) Les travailleurs de 27 épiceries Metro de la région du Grand Toronto ont conclu un accord avec le détaillant juste après minuit, alors qu’ils étaient sur le point de se mettre en grève.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué, la présidente nationale d’Unifor, Lana Payne, a affirmé qu’il s’agissait d’une « entente marquante » qui souligne le « profond engagement » d’Unifor envers les travailleurs de l’épicerie dans le secteur de la vente au détail et ses efforts pour faire progresser leurs droits au travail.

Selon elle, l’accord jettera les bases pour les travailleurs de l’épicerie à travers le pays alors que les travailleurs, syndiqués et non-syndiqués, expriment clairement leur besoin urgent d’améliorer leurs conditions de travail en cette période de « crise chronique » de l’abordabilité.

De son côté, Metro a fait valoir que l’entente était « juste et raisonnable » pour ses employés et ses clients, et a souligné qu’elle était recommandée à l’unanimité par le comité de négociation du syndicat.

Les détails de l’entente de principe ne seront pas publiés avant d’être présentés aux membres pour un vote de ratification qui se déroulera du 23 au 28 juillet.

Les travailleurs, représentés par Unifor, se sont lancés dans les négociations en juin avec un mandat de grève à 100 %. Une grève aurait touché quelque 3700 travailleurs dans la grande région de Toronto.

Le syndicat a indiqué que ses priorités pour les travailleurs de Metro étaient d’améliorer les salaires et l’accès aux avantages sociaux, ainsi que d’améliorer les conditions de travail et la stabilité des heures de travail.

Unifor dit qu’il se prépare à négocier plus d’une douzaine de conventions collectives avec les principaux épiciers au cours des deux prochaines années.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : MRU)