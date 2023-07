Canopy Growth signe des ententes avec ses prêteurs pour réduire sa dette

(Smiths Falls) L’action de Canopy Growth a chuté de 40 %, vendredi, après que le producteur de cannabis a annoncé avoir signé des accords avec ses prêteurs garantis et non garantis pour réduire sa dette — un plan qui entraînera cependant l’émission de 90,4 millions d’actions et d’une nouvelle dette convertible.