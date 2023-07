Barrick a vendu un million d’onces d’or et 101 millions de livres de cuivre

(Toronto) Barrick Gold a indiqué jeudi être en bonne voie d’atteindre ses prévisions de ventes pour le cuivre et l’or pour l’exercice complet, après avoir vendu un million d’onces d’or et 101 millions de livres de cuivre au deuxième trimestre, sur la base de ses résultats préliminaires.

La Presse Canadienne

Les chiffres préliminaires signalaient en outre une production du deuxième trimestre totalisant 1,01 million d’onces d’or et 107 millions de livres de cuivre.

Le géant minier a précisé que la production d’or et de cuivre de 2023 devrait augmenter, le second semestre étant supérieur aux six premiers mois de l’année.

Barrick a indiqué que le prix moyen du marché de l’or au deuxième trimestre avait été de 1976 $ US l’once, tandis que le prix moyen du marché du cuivre avait été de 3,84 $ US la livre.

Le prix réalisé du cuivre de Barrick devrait être inférieur de 3 % à 5 % au prix moyen du marché pour le trimestre, principalement en raison d’ajustements de prix provisoires.

Barrick doit publier ses résultats complets pour le deuxième trimestre le 8 août.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : ABX)