Faisant l’objet d’une enquête du Bureau de la concurrence depuis sept ans, la Boulangerie Canada Bread (Bon Matin, POM, Vachon et Villaggio) a plaidé coupable mercredi et paiera une amende de 50 millions de dollars pour son rôle dans un stratagème ayant eu pour effet d’augmenter le prix du pain frais commercial vendu en gros.

Il s’agit de l’amende la plus sévère imposée jusqu’à maintenant par la justice canadienne dans une affaire de fixation des prix.

L’amende concerne des augmentations de prix de gros appliquées par Weston et Canada Bread.

Selon les faits rapportés, en 2007 et en 2010-2011, un ou plusieurs cadres supérieurs de Weston ont conclu des arrangements relatifs au prix directement avec Richard Lan, le chef de la direction de Canada Bread de l’époque. Ces arrangements ont mené à une augmentation des prix en 2007 et en 2011.

« Les infractions ont impliqué un haut degré de planification et de coordination de la part de l’ancien patron de Canada Bread et un ou plusieurs cadres supérieurs de Weston pour faciliter les arrangements décrits, y compris la communication directe sur la réalisation des infractions », peut-on lire dans un document juridique obtenu mercredi par La Presse.

« L’ancien patron de Canada Bread a pris contact avec un ou plusieurs cadres supérieurs de Weston afin de parvenir aux arrangements », est-il précisé.

Au moment de ces manœuvres, Canada Bread était une entreprise inscrite à la Bourse de Toronto dont 90 % des actions étaient contrôlées par Aliments Maple Leaf. L’entreprise mexicaine Grupo Bimbo a acheté Canada Bread en 2014 dans une transaction évaluée à 1,8 milliard de dollars.

Grupo Bimbo soutient ne pas avoir été informée de la conduite antérieure, affirme ne pas l’avoir découverte au cours du processus d’achat, et précise n’avoir pris connaissance du stratagème de manipulation du prix du pain qu’en 2017.

Weston et Loblaw avaient annoncé en 2017 avoir reçu une immunité contre des poursuites pénales en échange de leur coopération avec le Bureau de la concurrence.

Il avait alors été indiqué que la manigance au cœur de l’enquête prévoyait la coordination des prix de détail et de gros de certains produits de boulangerie emballés pendant une période de 14 ans étendue de la fin 2001 à mars 2015.

Loblaw avait offert à ses clients une carte-cadeau de 25 $ pouvant être utilisée pour l’achat d’articles vendus dans ses supermarchés partout au pays. Il avait notamment été précisé que les employés responsables du rôle de Weston et Loblaw dans cette entente ont été congédiés.

Walmart, Sobeys, Metro, Tigre Géant et Aliments Maple Leaf se sont tous retrouvés dans la mire du Bureau de la concurrence dans cette affaire. Le document juridique obtenu mercredi par La Presse indique que des perquisitions ont d’ailleurs été réalisées dans chacune de ces entreprises par le Bureau de la concurrence entre octobre 2017 et mai 2019.

Le Bureau continue d’enquêter sur les allégations de fixation des prix visant Metro, Sobeys, Walmart, Tigre Géant, et Maple Leaf.

Canada Bread a fait savoir qu’elle n’avait pas de service juridique et de conformité indépendant responsable de ses pratiques commerciales et de marché avant son acquisition par Grupo Bimbo en 2014. L’entreprise ajoute que des contrôles et un programme de conformité ont depuis été mis en place.

Grupo Bimbo dit envisager toutes les options juridiques à l’encontre de ceux qui sont responsables de la conduite ayant mené à l’enquête du Bureau de la concurrence.

Canada Bread confectionne ses produits dans 17 boulangeries, distribués par 14 centres de vente et offerts dans 191 dépôts à travers le pays. L’entreprise emploie environ 4400 personnes.