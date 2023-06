Le couperet s’apprête à tomber au siège social de Groupe Sélection, puisque sa taille sera considérablement réduite. Parallèlement, le responsable de la restructuration tente de récupérer 700 000 $ en frais versés à l’homme d’affaires Herbert Black pour du financement jamais déboursé.

L’histoire jusqu’ici : 14 novembre 2022 : en sérieuses difficultés financières, Groupe Sélection se place à l’abri de ses créanciers.

: en sérieuses difficultés financières, Groupe Sélection se place à l’abri de ses créanciers. 28 novembre 2022 : la Cour d’appel déboute Sélection et confirme que c’est le plan de redressement des créanciers qui sera déployé.

: la Cour d’appel déboute Sélection et confirme que c’est le plan de redressement des créanciers qui sera déployé. 24 mars 2023 : les tribunaux donnent leur feu vert au processus d’enchères pour vendre des actifs et assurer la survie de l’entreprise.

: les tribunaux donnent leur feu vert au processus d’enchères pour vendre des actifs et assurer la survie de l’entreprise. 28 juin 2023 : date à laquelle le processus d’enchères doit se conclure.

Ces éléments figurent dans le plus récent rapport du contrôleur Christian Bourque, de la firme PwC, préparé dans le cadre des procédures qui se déroulent en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) depuis novembre dernier.

On y apprend notamment que dans le cadre des enchères en vigueur, aucune proposition n’a été supérieure à celle de Revera pour le portefeuille de 25 résidences pour aînés (RPA) détenues conjointement avec Sélection. M. Bourque suggère au juge Michel Pinsonnault, de la Cour supérieure du Québec, d’avaliser cette transaction.

« Il est attendu que des abolitions de postes permanents additionnelles auront lieu en juillet et en août », écrit M. Bourque, en soulignant que dans la foulée des récentes transactions et de celles à venir, la taille du promoteur immobilier et de RPA ne sera plus la même.

Cependant, le contrôleur ne précise pas l’ampleur des licenciements anticipés. Il n’a pas été possible d’obtenir des précisions auprès de ce dernier, mardi. Les coupes ne touchent pas le personnel au sein des RPA. Actuellement, l’entreprise dirigée par Réal Bouclin compte 186 employés à travers ses diverses entités. Une cinquantaine de mises à pied avaient eu lieu en décembre dernier.

Lorsque la transaction avec Revera sera officialisée, le portefeuille des 48 RPA de Sélection aura donc fondu des trois quarts. Un autre partenaire, le fonds d’investissement Blackstone, avait déjà racheté les participations de l’entreprise québécoise – qui détient 12 autres complexes.

Pour les résidants, ces changements n’auront vraisemblablement pas de conséquences. Cogir – un rival de Sélection – deviendra le gestionnaire vers le 31 juillet des 25 RPA qui appartiendront à Revera. Des discussions sont en cours et La Presse a constaté que les résidants d’au moins une RPA avaient déjà été prévenus de l’arrivée d’un nouveau gestionnaire. Il est permis de croire que les employés de Sélection joindront les rangs de Cogir.

Frais injustifiés

Un nouveau litige pointe par ailleurs à l’horizon dans le cadre de la restructuration chez Sélection. Il concerne une somme de 700 000 $ versée en frais à l’homme d’affaires Herbert Black (500 000 $) et ses procureurs (200 000 $) en novembre dernier, lorsque le géant déchu des RPA s’est protégé de ses créanciers.

À ce moment, M. Bouclin tentait de convaincre le juge Pinsonnault d’opter pour sa stratégie de relance plutôt que pour celle de ses banquiers. Le dirigeant de Sélection disait avoir convaincu M. Black d’agir comme prêteur temporaire. Cet homme d’affaires proposait de mettre jusqu’à 60 millions sur la table.

Le magistrat avait finalement tranché en faveur du plan des créanciers de Sélection. Dans sa décision, il avait déploré constater que les paiements en question n’étaient « pas remboursables », en ajoutant que Sélection « n’avait certainement pas le luxe de perdre 700 000 $ dans de telles conditions assez inusitées ». Néanmoins, le contrôleur tente sa chance dans l’espoir de récupérer cette somme, versée pour un « financement intérimaire qui n’a pas été approuvé par le tribunal et par conséquent jamais déboursé ».

« Malgré divers échanges, ce dossier n’a pas progressé et le contrôleur, avec son procureur, s’affaire donc à la préparation d’une requête qui devrait être déposée prochainement », écrit M. Bourque.

Au cours d’un entretien téléphonique avec La Presse, M. Black a dit n’avoir rien à se reprocher. Tout a été fait dans les règles de l’art, affirme-t-il.

« Si quelqu’un veut des dizaines de millions en réserve, la banque lui facturera des frais aussi, dit l’homme d’affaires. N’importe qui le ferait. Je ne crois pas que quelque chose ait été fait illégalement. »

Interrogé, M. Black a répondu ne pas avoir été mis au courant d’un recours potentiel de la part de PwC.

Les enchères ne sont pas terminées chez Sélection. Le contrôleur a prolongé, jusqu’au 28 juin, l’échéance du processus pour des actifs comme sa participation dans le projet District des Brasseurs (ex-brasserie Molson) et d’autres chantiers. Pour l’entreprise de M. Bouclin, la suite des choses dépend de sa capacité à trouver un allié pour racheter ses partenaires et conserver une poignée d’actifs.

Sélection a déjà été écartée d’Espace Montmorency, complexe multiusage comprenant des commerces, des tours résidentielles et un stationnement souterrain. Le Fonds de solidarité FTQ – l’un des actionnaires – avait racheté les 25 % de l’entreprise québécoise. Sa participation dans l’hôtel du projet sera aussi vendue aux partenaires existants, soit le Fonds FTQ, Montoni et Urgo.

Les RPA où Sélection sera rachetée par Revera Tours Angrignon (LaSalle)

Sélection Lévis (Lévis)

Boisé Vanier (Québec)

Clairière du Boisé (Québec)

Sélection Laval (Laval)

Boréal (Val-d’Or)

Le Cambridge (Pointe-Claire)

La Roseraie (Québec)

Le Waldorf (Côte-Saint-Luc)

Les Marronniers (Laval)

Résidence LaSalle

Blue Horizon (Rouyn-Noranda)

Vista (Côte-Saint-Luc)

Sélection West Island (Pointe-Claire)

Sélection Île des Sœurs

Vice Versa (Québec)

Vice Versa Châteauguay

Sélection Deux-Montagnes

Sélection Graham (Mont-Royal)

Sélection Cherbourg (Brossard)

Sélection St-Charles (Brossard)

Sélection Granby

Sélection St-Augustin (Saint-Augustin-de-Desmaures)

Sélection Panorama (Laval)

Sélection Repentigny