(Toronto) La société américaine Bunge a signé un accord de fusion avec Viterra, qui appartient à Glencore, à l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) et à B. C. Investment Management Corporation.

La Presse Canadienne

Les entreprises ont annoncé mardi que l’accord créerait une entreprise agroalimentaire mondiale bien positionnée pour répondre aux demandes de marchés complexes et mieux servir les agriculteurs et les clients.

« La combinaison de Bunge et de Viterra accélère considérablement la stratégie de Bunge, en s’appuyant sur notre objectif fondamental de connecter les agriculteurs aux consommateurs pour fournir des aliments, des aliments pour animaux et du carburant essentiels au monde », a affirmé dans un communiqué le chef de la direction de Bunge, Greg Heckman.

« Nos empreintes d’actifs hautement complémentaires créeront un réseau qui reliera les plus grandes régions de production du monde aux zones de consommation à la croissance la plus rapide, améliorant l’équilibre géographique et l’adaptabilité de nos chaînes de valeur mondiales et bénéficiant aux agriculteurs et aux consommateurs. »

En vertu des termes de l’accord, les actionnaires de Viterra recevront 65,6 millions d’actions de Bunge, évaluées à un total d’environ 6,2 milliards US, et environ 2,0 milliards US en espèces. Bunge assumera également la dette de 9,8 milliards US de Viterra.

Les actionnaires de Viterra détiendront 30 % de la société fusionnée sur une base entièrement diluée à la clôture de l’opération, et environ 33 % après la réalisation d’un plan de rachat d’actions prévu de 2 milliards US par Bunge.

La fusion devrait être finalisée au milieu de 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires et celle des actionnaires de Bunge.

La société fusionnée sera dirigée par M. Heckman et le directeur financier de Bunge, John Neppl, tandis que le chef de la direction de Viterra, David Mattiske, deviendra cochef de l’exploitation.

Le conseil d’administration de la nouvelle entité devrait comprendre huit administrateurs nommés par Bunge et quatre nommés par les actionnaires de Viterra après la conclusion de la transaction.

Glencore a acheté Viterra et ses importantes activités canadiennes en 2012. Elle a ensuite vendu une participation de 40 % dans l’entreprise à l’OIRPC et une participation de près de 10 % à B. C. Investment Management Corporation en 2016.

Investissement RPC a indiqué mardi qu’elle s’attendait à recevoir une participation d’environ 12 % dans la société fusionnée et 800 millions US en espèces en échange de sa participation dans Viterra.