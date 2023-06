(Montréal) Sept semaines après le début de ses activités, le système de vélos en libre-service BIXI se réjouit du fort achalandage dont profite son service jusqu’à présent : 36 % d’augmentation par rapport à l’an dernier, ce qui constitue un record.

Depuis le début de la saison, le 13 avril, l’entreprise dit compter des résultats qu’elle juge « exceptionnels » jusqu’à présent. D’autant plus qu’elle bénéficie d’une hausse de 43 % de sa clientèle depuis l’an dernier, un autre nombre qui se classe au sommet de son palmarès.

« [Le record] dont BIXI est le plus fier, et sera toujours le plus fier, c’est son nombre de déplacements, son achalandage, dit M. Marier. C’est ce qui détermine la viabilité. L’utilisation du réseau témoigne de la qualité de ses autres records qu’on a battus. […] C’est comme ça qu’on regarde la force opérationnelle et la popularité du vélo BIXI dans la grande région de Montréal. »

Selon M. Marier, le vélopartage est clairement en croissance dans de nombreuses grandes villes à travers le monde, ce qui en fait une industrie grandissante. La popularité et l’accessibilité du vélo sont eux aussi en croissance, à travers la ville.

C’est certain que cette popularité-là ne se fait pas sans utilisateur. Pierre-Luc Marier, porte-parole chez BIXI.

Pour s’assurer de pouvoir répondre à la demande de ses utilisateurs, BIXI a pris les moyens nécessaires pour rendre plus adéquate l’utilisation de ses services : plus de stations dépôts à travers la ville, plus de vélos et une mise à niveau de ses équipements, dans le but d’en favoriser l’utilisation.

Les vélos électriques, un moyen d’inciter l’utilisation

Une autre importante force de frappe pour BIXI est l’instauration de ses vélos électriques, qui verront leur nombre augmenter cette année. La Ville de Montréal doit en recevoir 414 tout au long de l’été, qui doivent être mis à la disposition du public au fur et à mesure de leur réception. M. Marier indique que ces vélos permettent de rejoindre des utilisateurs qui sont souvent un peu plus éloignés de la métropole. Ceux-ci seront fixés à un coût de 13 cents la minute.

Autre nouveauté cette année : BIXI ne cessera pas ses opérations à l’automne, et opérera dorénavant à longueur d’année. Depuis sa mise en marché en 2009, le service avait l’habitude d’être interrompu de novembre à avril, avant de reprendre au printemps.