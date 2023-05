Québec et Ottawa offrent 300 millions à General Motors

(Bécancour) On a maintenant une idée de ce qu’il faut mettre sur la table en subventions pour attirer de grands acteurs de la filière des batteries : 210 millions. Alors que d’autres projets sont attendus, ce n’est pas tout le monde qui aura droit au même traitement que General Motors (GM), assurent Québec et Ottawa.

Ce qu’il faut savoir General Motors produira des matériaux de batteries au Québec en 2025.

Le projet du constructeur automobile et de son partenaire sud-coréen est estimé à 600 millions. Québec et Ottawa financent la moitié du complexe.

Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan obtiennent le statut de zone d’innovation dans le secteur de l’électrification des transports.

Annoncée en grande pompe, lundi, la création de la « Vallée de la transition énergétique », qui regroupe les villes de Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan, a finalement permis d’en savoir un peu plus sur le complexe envisagé par Ultimum CAM. Il s’agit de la coentreprise formée par le constructeur automobile établi à Detroit et son partenaire, la multinationale sud-coréenne POSCO.

Cette usine, qui doit fabriquer des matériaux de cathodes – le pôle positif d’une batterie lithium-ion que l’on retrouve dans un véhicule électrique – coûtera plus de 600 millions. Déjà sorti de terre, ce complexe aura droit à des prêts totalisant 300 millions des gouvernements Legault (151,87 millions) et Trudeau (147 millions).

« On est en train de bâtir une nouvelle industrie avec des milliers d’emplois payants, a affirmé le premier ministre François Legault, en point de presse. On va créer de la richesse avec des emplois mieux payés qui vont payer plus d’impôts au gouvernement du Québec. Le calcul se fait au cas par cas. »

Le gouvernement Legault s’est tourné vers le prêt-subvention, un outil qu’il préconise, pour convaincre GM et POSCO, qui avaient annoncé leurs couleurs il y a un peu plus d’un an. Si des seuils sont respectés en matière de maintien d’emplois au cours de la décennie suivant la mise en service de l’usine, 134 millions de l’aide consentie par Québec se transformeront en subvention. De son côté, Ottawa est prêt à renoncer à la moitié de son prêt.

Grand déploiement

Dans le parc industriel et portuaire de Bécancour – l’endroit privilégié par Québec pour développer la filière des batteries –, l’artillerie lourde avait été déployée pour confirmer les ambitions du géant de l’automobile ainsi que la création d’une nouvelle zone d’innovation.

En plus du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, participait à l’évènement, à l’instar de la présidente-directrice générale de GM Canada, Marissa West, des dirigeants de POSCO, ainsi que de l’ambassadeur de la République de Corée, Woongsoon Lim. La conférence de presse se tenait sur le chantier de l’usine, en bordure de l’autoroute 30.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE La présidente-directrice générale de GM Canada, Marissa West

Il s’agira de la première usine de cathodes qui démarrera au pays. La production doit débuter en 2025. Les cathodes représentent environ 40 % du coût d’une cellule de batteries. La production de Bécancour se retrouvera dans des batteries qui alimenteront le Chevrolet Silverado EV, le GMC Hummer EV et le Cadillac Lyriq.

« Nous avons continué à négocier avec les gouvernements et notre partenaire après l’annonce de notre lettre d’intention », a dit Mme West, invitée à dire pourquoi plus de 12 mois s’étaient écoulés avant la confirmation. « Il y avait beaucoup de choses à régler, mais comme vous pouvez le constater, cela n’a pas freiné la construction. »

Depuis décembre dernier, GM et son partenaire sont propriétaires d’un terrain d’une superficie estimée à 3,75 millions de pieds carrés (348 189 m⁠2) dans le parc industriel. Depuis l’autoroute 30, une structure en acier de trois étages est déjà bien visible.

Ce n’est pas fini

Les gouvernements Trudeau et Legault n’ont pas fini d’annoncer des montants pour de grandes entreprises qui viennent s’implanter en territoire québécois. Une autre multinationale, le géant chimique allemand BASF, a aussi annoncé son intention de venir fabriquer des cathodes en territoire québécois. Ford devrait également s’ajouter à cette liste.

À cela s’ajoutent les démarches en cours pour attirer un cellulier, le chaînon manquant dans l’écosystème que souhaite mettre en place le gouvernement Legault. La fabrication de cellules constitue la dernière étape avant l’assemblage d’une batterie lithium-ion.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne

La facture de ce type de projet se compte généralement en milliards de dollars. Il faudrait alors délier les cordons de la bourse. Après avoir vu le gouvernement Trudeau offrir jusqu’à 13 milliards en subventions à Volkswagen pour l’usine de batteries qui sera érigée par la multinationale allemande en Ontario, M. Legault a profité de la présence de M. Champagne pour laisser entendre qu’il s’attendait à un retour d’ascenseur.

J’ai très bien vu ce qui s’est passé en Ontario. On aimerait cela avoir un cellulier et être traités équitablement. François Legault, premier ministre du Québec

Interrogé à trois reprises afin de savoir si le gouvernement Trudeau réservait un traitement équitable au Québec comparativement à l’Ontario, M. Legault a opté pour la prudence.

« On l’espère et on va travailler fort pour que le Québec soit traité équitablement avec l’Ontario, a répondu le premier ministre. Les discussions sont en cours, il est trop tôt pour répondre. »

Par ailleurs, dans un contexte où les volumes d’énergie disponibles sont appelés à être limités, une usine de fabrication de cellules, ce qui demande énormément d’énergie, ne pourrait pas démarrer du jour au lendemain, a prévenu M. Fitzgibbon. Les promoteurs de tels projets devront être « patients », s’ils sont réellement intéressés, a-t-il souligné.