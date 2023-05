(Montréal) L’entreprise montréalaise CAE, surtout connue pour ses technologies dans les domaines de l’aviation civile et de la défense, rapporte mercredi avoir réalisé au quatrième trimestre de 2023 un résultat de 186,6 millions, comparativement à 93,3 millions au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

La Presse Canadienne

Par action, le résultat est passé de 0,45 $ à 0,70 $.

Sur une base ajustée, le résultat a augmenté de 142,7 millions à 201,9 millions au cours de la même période.

Entre-temps, les produits des activités ordinaires ont augmenté de 32 %, à 1,257 milliard.

Pour l’ensemble de l’exercice 2023, le résultat opérationnel s’est établi à 474 millions par rapport à 284,2 millions en 2022. Les produits des activités ordinaires ont bondi de 25 %, de 3,4 milliards à 4,2 milliards.

Au quatrième trimestre, le secteur Civil a enregistré des produits des activités ordinaires de 661,4 millions, en hausse de 53 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Quant au secteur Défense, il a enregistré au cours de la même période des produits des activités ordinaires de 536 millions, en hausse de 14 %.

Le président et chef de la direction de CAE, Marc Parent, ajoute que la compagnie a constitué un carnet de commandes ajusté exceptionnel de 10,8 milliards.

La direction de CAE affirme qu’elle exécute une stratégie de croissance qui lui permettra de devenir une entreprise plus grande, plus forte et plus rentable.

Entreprise citée dans cette dépêche : CAE (TSX : CAE)