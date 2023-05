L’expansion portera à 107 le nombre total de magasins Toys “R” Us et Babies “R” Us à travers le pays.

(Toronto) Toys “R” Us ouvrira neuf nouveaux magasins dans les anciens emplacements de la défunte enseigne Bed Bath & Beyond, en plus de deux nouveaux magasins Babies “R” Us.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué de presse, Doug Putman, de Putman Investments, a indiqué que sa société avait acquis la majorité des emplacements de Bed Bath & Beyond à travers le Canada, après que le détaillant a mis fin à ses activités au nord de la frontière.

Putman a annoncé, plus tôt ce mois-ci, qu’il lançait un tout nouveau détaillant d’articles de maison appelé Rooms + Spaces dans 21 anciens emplacements de Bed Bath & Beyond et Buybuy Baby.

Putman a annoncé mercredi que les nouveaux Rooms + Spaces accueilleraient également des magasins Toys « R » Us situés à l’intérieur même de leurs emplacements.

L’expansion portera à 107 le nombre total de magasins Toys “R” Us et Babies “R” Us à travers le pays.

Sept des nouveaux magasins se trouveront en Alberta et en Colombie-Britannique, tandis que les autres sont situés en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Ils devraient ouvrir au cours de l’été ou en octobre.