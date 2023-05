Groupe Grandio brasse des affaires… et de la bière. L’entreprise québécoise qui gère notamment La Cage-Brasserie sportive vient d’acquérir Brasseurs du Monde et ressuscitera à Montréal le légendaire restaurant Moishes en juin, à temps pour le Grand Prix du Canada.

La Presse

« On ne courait pas après ça. Ça ne faisait pas partie de nos plans stratégiques. » L’idée de brasser de la bière n’a pas mûri longtemps dans la tête de Jean Bédard. Le président du Groupe Grandio a pris cette décision « à la dernière minute ». De son propre aveu, son entreprise s’est manifestée « in extremis » pour « sauver une marque, sauver une usine et sauver des employés », qui ont eu du mal à se relever de la pandémie, raconte M. Bédard avec lucidité.

La nouvelle a été annoncée à la trentaine d’employés la semaine dernière. Brasseurs du Monde, entreprise fondée en 2011 et située à Saint-Hyacinthe, le patelin de Jean Bédard, produit plusieurs dizaines de bières.

Aux dires de M. Bédard, l’entreprise était en difficulté financière. « Ils ont eu leur part de problèmes depuis trois ans. C’est une brasserie qui allait bien avant la pandémie. Les microbrasseries, c’est un marché qui a été très perturbé pendant la pandémie. Après, l’entreprise a eu de la difficulté à se relever. »

On a vu ça comme une opportunité, ajoute M. Bédard. Oui, c’est un pari risqué. Ce n’est pas un marché en croissance. Mais je dirais que c’est un risque qu’on a bien évalué. Jean Bédard, président du Groupe Grandio

Ainsi, une première bière signée Brasseurs du Monde a fait son entrée à La Cage la semaine dernière. D’autres produits pourraient suivre pour compléter l’offre.

Cette acquisition, bien qu’imprévue, s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Groupe Grandio, qui compte 55 succursales de restaurants, dont La Cage, le Cochon dingue et Moishes. L’entreprise est déjà propriétaire d’une usine où sont préparés les côtes levées vendues en épicerie et le saumon servi à La Cage. « On est rendu une entreprise d’alimentation, plus que de restauration. »

Ouverture de Moishes en juin

Par ailleurs, après avoir annoncé son ouverture pour l’automne 2022, Moishes accueillera finalement ses clients dans son tout nouveau local situé dans l’édifice de la Caisse de dépôt et placement, le 14 juin, quelques jours avant la tenue du Grand Prix du Canada.

À l’été 2020, Moishes, acquis par Sportscene en 2018 – devenu Groupe Grandio –, annonçait qu’il fermait ses portes et que l’institution quitterait le boulevard Saint-Laurent – après avoir passé 80 années sur la Main – pour s’installer ailleurs.

Deux ans plus tard, l’entreprise annonçait que le mythique restaurant – ouvert en 1938 – servirait désormais ses grillades dans le Quartier international de Montréal. Après des retards dans l’obtention des permis et de certains matériaux de construction, l’endroit, qui devait être prêt à l’automne 2022, ouvrira finalement en juin. Le restaurant de 7000 pieds carrés pourra accueillir un total de 200 clients et embauchera 80 personnes. Si des éléments clés du menu sont toujours offerts, Moishes proposera aussi de nouveaux plats.

« On va conserver l’ADN, assure Jean Bédard, mais les consommateurs changent. »

Également spécialisé dans les grillades et situé non loin de là, le restaurant Gibbys a lui aussi été acquis par Groupe Grandio.