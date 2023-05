(New York) La chaîne américaine de bricolage et articles de maisons Home Depot observe un ralentissement plus marqué que prévu de ses ventes trimestrielles et a en conséquence abaissé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, selon un communiqué diffusé mardi.

Agence France-Presse

L’entreprise a bénéficié pendant trois ans de l’intérêt des consommateurs, soucieux d’aménager leur maison pendant la pandémie, et s’attendait à « une année de modération », a souligné son PDG, Ted Decker, dans le document.

Mais les ventes au premier trimestre de son année fiscale, qui se terminait fin avril, « étaient sous nos attentes principalement en raison de la baisse des prix du bois et d’une météo défavorable » empêchant des travaux, a-t-il indiqué.

Le chiffre d’affaires a baissé de 4,2 % sur la période à 37,3 milliards de dollars tandis que le bénéfice net a reculé de 8,5 % à 3,9 milliards.

Afin de prendre en compte « l’impact négatif sur les ventes du premier trimestre de la déflation du bois et des conditions météorologiques, un ralentissement de la demande plus fort que les attentes et l’incertitude persistante quant à la demande des consommateurs », le groupe a abaissé ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2023, a indiqué le directeur financier, Richard McPhail, dans le communiqué.

L’entreprise, qui s’attendait à une stagnation de ses ventes, anticipe désormais un repli compris entre 2 % et 5 %.

Elle prévoit également une réduction de ses marges opérationnelles et une baisse plus forte que prévu de son bénéfice par action.

L’action de Home Depot, qui compte 2324 magasins aux États-Unis, au Canada et au Mexique, reculait de 2,6 % dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la séance.