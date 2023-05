QScale, exploitant de centres de serveurs de haute performance au service de l’industrie de l’intelligence artificielle et de la voiture autonome, a conclu un partenariat stratégique avec l’américaine Aligned Data Centers qui assure le financement du premier campus, situé à Lévis.

« C’est une très grande nouvelle pour nous », se réjouit, au téléphone, Martin Bouchard, cofondateur de QScale, à propos d’Aligned, de Virginie. « Notre partenaire est un investisseur stratégique. Il vient avec non seulement de l’argent, mais avec des équipements et de l’expertise. »

« Nos projets sont intenses en capital, poursuit-il. À Lévis, avec l’inflation, le chantier, qui avait été annoncé à 867 millions en 2021, est rendu plus proche du milliard. Ce financement d’Aligned nous permet de compléter le site de Lévis et de lancer d’autres campus. »

Aligned est majoritairement détenue par des fonds gérés par Macquarie Asset Management, entreprise financière mondiale fondée en Australie.

QScale veut aménager quatre ou cinq campus du genre dans les prochaines années ailleurs au Québec, si possible.

D’une valeur de 1 milliard, le campus lévisien contiendra huit phases. La société a obtenu d’Hydro-Québec un bloc de 142 mégawatts d’électricité.

L’argent d’Aligned lui permet de commencer la construction des phases 2 et 3 qui devraient être prêtes d’ici un an.

Phase 1 complètement vendue

« La phase 1 [environ 2800 mètres carrés sur trois étages] est complètement vendue. On est à pleine capacité. On a vendu les derniers espaces disponibles le vendredi 28 avril. On est déjà en train de prévoir la construction des phases 2 et 3. Nous avons de la demande de façon incroyable. L’intelligence artificielle, c’est une croissance phénoménale. On le voit, la demande mondiale pour du traitement [de données], c’est complètement fou. On assiste à une course mondiale à l’armement numérique », dit M. Bouchard, enthousiasmé.

Quatre clients occuperont la phase 1, qui représente une puissance de 17,75 MW. Elle correspond à un investissement de 160 millions pour QScale, incluant les infrastructures comme les pylônes et les sous-stations électriques qui desserviront l’ensemble du campus.

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Martin Bouchard, cofondateur et PDG de QScale

Les superordinateurs et autres équipements de la dernière technologie représentent un coût de 300 à 500 millions par phase, souligne M. Bouchard, qui s’empresse d’ajouter que ce n’est pas son entreprise qui hérite de la facture.

Un premier client de la phase 1 sera annoncé prochainement, probablement avant la tenue du salon ISC High Performance à Hambourg, en Allemagne, du 21 au 25 mai.

Prochaines étapes

« La construction est terminée, fait-il savoir. On est en tests finaux. On simule toutes les pannes possibles de courant, de batterie, des fuites d’eau pour être prêt à accueillir nos premiers clients dans les prochaines semaines. Une fois les tests terminés, les équipements vont arriver. Les clients devraient commencer leurs opérations à la fin de juin. »

Investissement Québec (90 millions) et Desjardins Capital (60 millions) avaient participé à la ronde précédente de 172 millions. Des investisseurs privés, tous québécois, ont injecté 45 millions. Parmi les partenaires de Martin Bouchard, on compte les hommes d’affaires Vincent Thibault et Dany Perron.

Sur les 1,3 milliard récoltés en incluant la dernière ronde avec Aligned, environ 450 millions sont sous forme de capital-actions et le reste sous forme de dettes, selon nos informations.

M. Bouchard n’a pas voulu confirmer les chiffres, mais il souligne que le contrôle de l’entreprise reste québécois.

Au campus de Lévis, QScale va récupérer la chaleur dégagée par les serveurs pour chauffer des serres maraîchères. Une entente avec Énergir a été conclue dernièrement. Un premier projet de production de petits fruits devrait être annoncé sous peu.