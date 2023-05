(Toronto) La Baie d’Hudson a annoncé mardi sa deuxième ronde de mises à pied cette année, supprimant 250 autres emplois.

La Presse Canadienne

La branche de commerce de détail de la Compagnie de la baie d’Hudson a précisé que les mises à pied auraient un impact sur les rôles d’entreprise porterait le nombre total d’employés remerciés cette année à environ 500.

Aucune des pertes d’emploi ne touche des travailleurs jouant des rôles dans les activités de détail des 84 grands magasins au Canada.

La porte-parole Tiffany Bourre a expliqué que l’entreprise prenait des « mesures additionnelles pour aplanir l’entreprise et alléger ses activités » dans un contexte où le secteur du détail continue d’être confronté à d’importants vents contraires.

Les pressions économiques qui touchent l’industrie du commerce de détail perdurent plus longtemps que prévu, ce qui rend nécessaire cette deuxième ronde de mises à pied, a-t-elle fait valoir.

Mme Bourre a ajouté que l’entreprise s’était engagée à se montrer juste et respectueuse, et qu’elle soutiendrait les employés touchés par les mises à pied.