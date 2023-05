(New York) Airbnb a enregistré au premier trimestre des réservations record pour cette période de l’année avec des vacanciers voyageant davantage à l’étranger et dans des villes, mais la plateforme a aussi prévenu qu’il fallait s’attendre à un ralentissement dans les mois à venir.

Agence France-Presse

Dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance officielle, son action reculait de plus de 11 % mardi à Wall Street.

Le chiffre d’affaires d’Airbnb a bondi de 20,5 % au premier trimestre pour atteindre 1,8 milliard de dollars, la plateforme ayant vendu pour plus de 120 millions de nuitées et expériences à des prix stables (168 dollars par jour en moyenne).

L’entreprise a dégagé un bénéfice net de 117 millions de dollars, contre une perte de 19 millions sur la même période en 2022.

« Nous sommes aujourd’hui deux fois plus gros qu’avant la pandémie, en termes de montant des réservations et de chiffre d’affaires, et notre rentabilité et notre flux de trésorerie sont nettement plus élevés », a souligné le co-fondateur et directeur général Brian Chesky.

Comme d’autres sociétés liées au tourisme, Airbnb a profité d’un fort rebond après le trou d’air causé par la COVID-19, avec des consommateurs pressés de voyager de nouveau.

Mais cette croissance va ralentir.

Airbnb anticipe un chiffre d’affaires compris entre 2,35 et 2,45 milliards de dollars au deuxième trimestre, ce qui représenterait une croissance de 12 % à 16 % par rapport à l’année précédente.

Le nombre de nuitées et d’expériences vendues sur la plateforme devrait croître à un rythme encore plus lent, et bien moindre qu’en 2022, tandis que le prix moyen par jour devrait reculer légèrement, anticipe l’entreprise.

Avec l’inflation, « la pression sur le budget des ménages devrait pousser certains consommateurs à choisir des locations plus abordables », a avancé Nicholas Cauley, analyste chez Third Bridge.

La marge sur les résultats avant intérêts, impôts et dépréciation devrait baisser, notamment car les dépenses de marketing vont augmenter plus tôt qu’en 2022, a souligné Airbnb.