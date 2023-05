Selon les deux gouvernements, il s’agit du « plus important projet d’acquisition d’autobus électriques en Amérique du Nord ». Québec investira environ 1,1 milliard, tandis qu’Ottawa versera quelque 780 millions.

(Saint-Eustache) Dix sociétés de transport recevront 1230 d’autobus électriques qui seront construits dans l’usine de Nova Bus, située à Saint-Eustache, au cours des prochaines années, dans le cadre de ce qui est présenté comme le plus important contrat du genre en Amérique du Nord – une facture d’environ 2 milliards.

Les détails de l’entente, qui avaient été éventés par La Presse en avril dernier, ont été confirmés, lundi, à l’usine de la filiale du Groupe Volvo. La commande est financée à hauteur de 1,1 milliard par Québec tandis que 780 millions proviennent d’Ottawa. Des représentants des gouvernements Trudeau et Legault ont effectué conjointement l’annonce.

« À terme, c’est toute la population qui pourra bénéficier des bienfaits de ces autobus électriques », a souligné la ministre des Transports Geneviève Guilbault.

Il y a environ un an, le gouvernement Legault avait déployé le processus pour acquérir ce parc d’autobus électriques. Ils sont destinés aux neuf sociétés de transport – Montréal, Laval, Québec, Longueuil, Lévis, Outaouais, Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay – et à exo, qui exploite des services d’autobus dans la région métropolitaine. La Société de transport de Montréal a été désignée comme responsable de cet achat groupé.

Québec a exigé un minimum de 25 % de contenu canadien et un assemblage final des autobus au Canada, conformément aux accords commerciaux internationaux. C’est Nova Bus qui a raflé le contrat.

Avec Tommy Chouinard