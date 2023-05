Après le rachat en urgence, lundi, de First Republic, PacWest est parfois considéré comme le nouveau maillon faible du système.

(New York) La banque régionale américaine Pacific Western Bank (PacWest) reprenait sa chute vertigineuse en Bourse jeudi après avoir évoqué une possible vente, une communication qui a crispé le marché, craignant un nouvel épisode de la crise bancaire.

Thomas URBAIN Agence France-Presse

Peu après l’ouverture de Wall Street, le titre PacWest perdait 41 %.

L’établissement régional, basé à Los Angeles (Californie), entraînait avec lui d’autres acteurs comme la banque de Phoenix (Arizona) Western Alliance (-19 %) et KeyCorp (-8 %), maison mère du réseau KeyBank, basé à Cleveland (Ohio).

Après le rachat en urgence, lundi, de First Republic, PacWest est parfois considéré comme le nouveau maillon faible du système.

Pacific Western, ou PacWest, est la 53e banque américaine par la taille des actifs, évalués à 41 milliards de dollars fin 2022.

Dans la foulée des enseignes régionales, tout le secteur était dans le rouge sur la place new-yorkaise, que ce soit Wells Fargo (-2,58 %), JPMorgan Chase (-1,62 %) ou Bank of America (-1,78 %), les grands noms de la place qui ont pourtant tiré leur épingle du jeu depuis le début de la crise en attirant à eux des dizaines de milliards de dépôts venus des banques régionales.

« On n’a pas eu de période de calme après le rachat de First Republic », a relevé Edward Moya, d’Oanda. « La cible s’est déplacée d’une banque vers une autre et le secteur est en difficulté. »

Mercredi, après la clôture de la Bourse de New York, ses dirigeants ont indiqué, dans un communiqué, « examiner toutes les options stratégiques » et avoir été « approchés par plusieurs partenaires et investisseurs potentiels ». « Les discussions se poursuivent », ont-ils précisé.

« PacWest a insisté sur le fait qu’il considère l’étude d’options stratégiques comme une pratique normale, mais il n’y a rien de normal dans la réaction du cours de l’action à cette annonce », a réagi, dans une note, Patrick O’Hare, de Briefing.com.

« Stress »

Le message se voulait pourtant rassurant, PacWest indiquant ne pas avoir enregistré de retraits exceptionnels après le rachat, lundi, de First Republic par JPMorgan Chase, à la suite de sa prise de contrôle par les autorités américaines pour éviter une faillite.

« Nos ressources en argent et liquidités disponibles restent solides », a assuré l’établissement, selon lequel elles dépassent le total de l’ensemble de ses dépôts, y compris ceux qui ne sont pas couverts par la garantie publique, limitée à 250 000 dollars par client et par banque.

Au premier trimestre, PacWest a néanmoins vu ses dépôts fondre de 17 %, selon les résultats publiés la semaine dernière.

Mercredi toujours, Western Alliance avait également affirmé ne pas « avoir enregistré de mouvements inhabituels sur ses dépôts » après le passage de First Republic dans le giron de JPMorgan Chase.

Depuis le début de la crise bancaire, début mars, quatre établissements ont été fermés ou repris, Silvergate Bank, Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank et First Republic.

« Cette crise bancaire est quelque chose avec lequel nous allons devoir composer jusqu’à la fin de l’année, voire au-delà », avance Edward Moya. « Il va y avoir plus de banques en situation de stress. »

Les tensions au sein du secteur bancaire accélèrent le durcissement des conditions de crédit, déjà à l’œuvre depuis le début du cycle de resserrement monétaire de la banque centrale américaine (Fed), l’an dernier.

« Et à mesure que le crédit prend un coup, cela va peser sur la croissance et plomber la confiance » des consommateurs, des entreprises et des investisseurs, prévient Edward Moya.

Le sentiment négatif sur les banques américaines était encore accentué jeudi par l’annulation du rachat de l’établissement de Memphis (Tennessee) First Horizon par la canadienne TD Bank, annoncé en février 2022 pour 13,4 milliards de dollars.

Les deux banques ont justifié ce renoncement par l’incertitude concernant la validation de la transaction par les régulateurs.

First Horizon a très mal vécu ce coup de théâtre, son action plongeant de 36 % à Wall Street.