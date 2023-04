La perte nette atteint 425 millions de dollars, selon un communiqué publié mercredi, et 1,27 dollar par action hors éléments exceptionnels, indicateur crucial pour les analystes, qui avaient tablé, en moyenne, sur 1,07 dollar seulement.

Boeing perd 425 millions US, mais confirme ses prévisions annuelles

(New York) Boeing est resté dans le rouge au premier trimestre et a enregistré une perte nette plus importante que prévu, mais le constructeur aéronautique a confirmé ses prévisions pour l’ensemble de son exercice.

Agence France-Presse

C’est le sixième trimestre d’affilée dans le rouge pour le groupe d’Arlington (Virginie), qui a néanmoins sensiblement réduit ses pertes par rapport au trimestre précédent (-35 %) et sur un an (-66 %).

Dans le même temps, Boeing a vu son chiffre d’affaires progresser de 28 % sur un an, à 17,9 milliards de dollars, au-dessus des 17,5 milliards attendus par le marché.

L’activité a été portée par l’accélération des livraisons d’appareils commerciaux, avec 130 avions acheminés aux clients de janvier à mars, contre 95 lors de la même période de 2022.

Le carnet de commandes atteint plus de 4500 appareils, pour un prix catalogue de 334 milliards de dollars.

Boeing entend toujours livrer entre 400 et 450 avions 737 sur l’ensemble de l’année, et prévoit d’augmenter sa production de 787 de trois à cinq par mois d’ici la fin 2023.

Du fait de la montée en puissance des livraisons, le chiffre d’affaires de la division aviation commerciale a bondi de 59,8 % sur un an.

Le constructeur a de nouveau pâti de perturbations de sa chaîne d’approvisionnement, qui a entraîné des surcoûts et affecté ses marges, expliquant en bonne partie la perte constatée.

« Nous enregistrons des progrès sur la chaîne d’approvisionnement », a indiqué le PDG Dave Calhoun, cité dans le communiqué, ajoutant que « la demande [était] soutenue sur [les] marchés clefs » du groupe.

L’entreprise a confirmé sa prévision de flux de trésorerie disponible compris entre 3 et 5 milliards pour l’ensemble de l’exercice.

Dans les échanges électroniques préalables à l’ouverture de la Bourse de New York, le titre Boeing gagnait près de 4 %.