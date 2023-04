Au troisième trimestre de son exercice décalé, le géant américain Procter & Gamble a affiché un chiffre d’affaires de 20,1 milliards US, soit une progression de 4 % sur un an.

Le groupe américain de produits d’hygiène et de soin Procter & Gamble a publié vendredi un chiffre d’affaires trimestriel en progression et a revu à la hausse ses perspectives de croissance des revenus pour 2023.

Agence France-Presse

Au troisième trimestre de son exercice décalé, Procter & Gamble – qui commercialise notamment les rasoirs Gillette, les couches Pampers ou la lessive Tide – a affiché un chiffre d’affaires de 20,1 milliards US, soit une progression de 4 % sur un an (+ 7 % à périmètres et taux de change constants), a-t-il indiqué dans un communiqué. C’est plus qu’attendu par un consensus d’analystes interrogés par Factset.

Cette croissance a été soutenue par des prix plus élevés, qui ont compensé la baisse des volumes. Les ventes ont été dopées notamment par la division des produits de santé (6 %, 9 % à périmètres et taux de change constants).

Sur le trimestre écoulé, le bénéfice net de Procter & Gamble s’affiche à 3,4 milliards US, en légère hausse (1 %). Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action, qui fait référence à Wall Street, est également dans le vert (3 %), à 1,37 $ US, là aussi supérieur aux attentes.

Forte de ces résultats, l’entreprise a donc revu à la hausse ses perspectives pour 2023. Procter & Gamble anticipe désormais une progression du chiffre d’affaires de l’ordre de 1 % cette année, contre « - 1 % à stable » préalablement annoncés. La croissance organique devrait quant à elle atteindre 6 % sur un an, contre 4 à 5 % annoncés précédemment.

Procter & Gamble ne modifie toutefois pas ses perspectives pour le bénéfice par action hors effets exceptionnels, toujours attendu entre stable à 4 % par rapport à son niveau de l’an dernier (5,81 $ US).

L’annonce a été bien accueillie par les marchés. L’action de Procter & Gamble a gagné 3,5 % vendredi pour clôturer à 156,07 $ US à Wall Street.