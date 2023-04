Chaque samedi, un de nos journalistes répond, en compagnie d’experts, à l’une de vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc.

J’ai un taux hypothécaire de 1,99 % jusqu’en juin 2026. Comment la banque fait-elle pour combler la différence par rapport aux taux en vigueur aujourd’hui ? – Michel Martel

Au moment où une banque accorde une hypothèque à un client, c’est qu’elle est en mesure de répondre aux termes de l’entente et elle devrait demeurer rentable, peu importe la fluctuation des taux d’intérêt qui pourrait survenir dans le temps.

« Les hausses de taux ne devraient pas avoir d’incidence sur les hypothèques déjà au bilan si l’organisation s’est précédemment financée à des conditions qui étaient alors jugées idéales pour ce qui était offert au client au moment de la signature de l’hypothèque », explique le porte-parole de la Banque Laurentienne, Merick Séguin.

Pour se financer, les banques disposent de nombreuses options, que ce soit à court ou à long terme.

Les dépôts des particuliers et les dépôts commerciaux sont probablement les plus importantes et les plus simples sources de financement des banques canadiennes.

De façon générale, les dépôts des particuliers et les dépôts commerciaux proviennent du réseau de succursales des institutions bancaires. Ces fonds servent à financer les activités de prêt personnel et commercial comme les prêts hypothécaires, les prêts aux entreprises, les lignes de crédit et les cartes de crédit.

Les banques considèrent les dépôts comme une source fondamentale de financement, car ils sont stables à long terme, indique un document publié par la Banque du Canada.

Le financement de gros est l’autre source principale de financement pour les banques.

« Obtenu en général directement auprès d’investisseurs institutionnels sur les marchés des capitaux, le financement de gros aide principalement les banques à financer leurs activités sur ces marchés, à acquérir des actifs liquides de haute qualité et à offrir des services financiers à leurs clients importants comme les institutions financières, les grandes entreprises et les organismes gouvernementaux », précise la banque centrale du pays.

Les banques peuvent aussi l’utiliser pour leurs portefeuilles de prêts hypothécaires et de cartes de crédit, ou d’autres activités de prêt, est-il précisé. « Les marchés du financement de gros permettent aux banques de mobiliser rapidement des fonds substantiels pour de courtes ou longues durées. »

La Banque du Canada précise toutefois que puisque le coût et la disponibilité du financement de gros dépendent des conditions sur les marchés mondiaux des capitaux, cette source de financement est moins stable que les dépôts des particuliers et les dépôts commerciaux.

La société d’État au statut particulier souligne par exemple que pendant la crise financière, le recours excessif au financement de gros à court terme par certaines institutions financières étrangères a alimenté les préoccupations entourant leur solvabilité.

« L’essentiel du financement de gros des banques, surtout pour de longues durées, provient directement des investisseurs institutionnels, qui font l’acquisition, sur le marché primaire, de titres négociables. Ces instruments peuvent être échangés par la suite sur le marché secondaire avec toutes sortes d’investisseurs. »