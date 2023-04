Grande entrevue

La vidéosurveillance en croissance

Genetec, une entreprise méconnue de Montréal, est pourtant le plus important concepteur et fournisseur de logiciels de vidéosurveillance et de solutions de sécurité au monde. Fondée en 1997 par l’ingénieur électrique Pierre Racz, l’entreprise enregistre chaque année depuis 20 ans un taux de croissance annuel de 30 % et planche chaque mois sur plus de 1000 projets différents d’implantation de systèmes.