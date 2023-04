La Compagnie électrique Lion devrait commencer à équiper ses autobus et camions électriques plus tard cette année avec ses propres blocs-batteries, assemblés à son usine de Mirabel, inaugurée lundi.

Pour l’entreprise québécoise, ce site, financé grâce à des prêts totalisant 100 millions consentis par Ottawa et Québec, est au cœur de sa stratégie de croissance, aux côtés du site d’assemblage américain en Illinois.

Dans les Laurentides, la première unité de batteries a été assemblée à la fin de 2022 et la certification du produit est prévue d’ici la fin juin. Une fois cette étape franchie, Lion pourra installer les blocs-batteries sur ses autobus et camions 100 % électriques.

« Cette ouverture officielle marque l’aboutissement de plusieurs années d’efforts, qui nous permettent maintenant de contrôler la fabrication et l’intégration de l’un des composants fondamentaux de la production de véhicules électriques », a souligné le président et chef de la direction de Lion, Marc Bédard, en conférence de presse.

L’évènement réunissait notamment le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, ainsi que son collègue à l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Des élus locaux étaient également présents.