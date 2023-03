Cet abonnement, qui coûtera 89 $ par an plus taxes, est une mise à niveau du programme de récompenses existant, qui offrira « encore plus de valeur » aux clients, a fait valoir le détaillant

(Toronto) Le détaillant Canadian Tire a lancé lundi un nouveau volet de son programme de fidélisation Triangle qui ne sera accessible que par l’entremise d’un abonnement payant.

La Presse Canadienne

Cet abonnement, qui coûtera 89 $ par an plus taxes, est une mise à niveau du programme de récompenses existant, qui offrira « encore plus de valeur » aux clients, a fait valoir le détaillant.

Les membres qui paieront pour accéder au volet « Triangle Sélect » pourront gagner de l’argent Canadian Tire plus rapidement grâce à des « récompenses cumulatives en prime » sur les achats admissibles dans ses magasins, notamment Canadian Tire, L’équipeur, Sports Experts et Party City.

Canadian Tire indique que les abonnés recevront également un « cadeau de bienvenue » d’une valeur de 50 $, des avantages pour les achats en ligne et, pour une durée limitée, un abonnement de six mois au service de diffusion en continu Crave.

Selon le vice-président principal de la fidélisation et des perspectives des clients chez Canadian Tire, Jason Blanchette, le programme Triangle Sélect offre aux Canadiens une nouvelle façon d’optimiser leur argent et « d’obtenir encore plus de récompenses lors de leurs achats quotidiens ».

Il a ajouté qu’un test bêta de la société sur Triangle Sélect avait montré que la moyenne des gains supplémentaires annuels des membres découlant des primes attribuables au volet payant était « plus de trois fois supérieure au coût de l’abonnement ».

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CTC. A)