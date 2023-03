Le syndicat se dit préoccupé par le fait que les travailleurs actuels et anciens d’Indigo, qui ont appris cette semaine que leurs données médicales et d’immigration faisaient partie de la violation, ont encore plusieurs questions sans réponse.

(Toronto) Un syndicat représentant 200 employés de la chaîne de libraire Indigo Books & Music demande au détaillant de divulguer plus d’informations sur l’étendue de la récente violation de données dont elle a été victime et d’offrir un soutien supplémentaire au personnel touché par la cyberattaque.

La Presse Canadienne

La section locale 1006A du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce se dit « de plus en plus alarmée » par les nouvelles informations qui ont été révélées au sujet d’une cyberattaque survenue le 8 février contre la plus grande chaîne de librairies du Canada.

Le syndicat se dit préoccupé par le fait que les travailleurs actuels et anciens d’Indigo, qui ont appris cette semaine que leurs données médicales et d’immigration faisaient partie de la violation, ont encore plusieurs questions sans réponse.

Notamment, l’entreprise est-elle au courant de toute utilisation non autorisée d’informations personnelles et quelles mesures prend-elle pour mieux protéger les données ?

Le syndicat a exigé des réponses à ces questions dans une lettre qu’il dit avoir envoyée à Indigo. La missive demandait également à l’entreprise de soutenir les travailleurs qui pourraient faire face à un vol d’identité ou à d’autres dommages en raison de l’attaque.

Le mois dernier, Indigo a offert à ses employés deux ans de surveillance de leur crédit, alors que l’entreprise était aux prises avec une attaque qu’elle imputait à un logiciel de rançongiciel connu sous le nom de LockBit.