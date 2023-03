Bombardier rapatrie la fabrication de câblage aéronautique au Mexique en rachetant des activités vendues au groupe français Latécoère il y a un peu plus de deux ans alors que l’avionneur multipliait les ventes d’actifs dans le but d’assainir ses finances.

La transaction n’a pas été annoncée publiquement par la multinationale québécoise, mais ses employés ont été mis au courant par l’entremise d’une note interne, que La Presse a pu consulter, et qui est signée par le vice-président directeur à la fabrication ainsi qu’aux technologies de l’information David Murray.

« Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de notre ambition et de notre stratégie de croissance pour nos sites de Querétaro, ce qui permettra à Bombardier de maximiser l’utilisation de son empreinte manufacturière, d’acquérir une expertise dans la région et de créer de nouvelles occasions d’emploi », écrit-il.

Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. Bombardier avait empoché au moment de se départir de ses activités de câblage. Au moment d’annoncer la vente, le chiffre d’affaires annuel généré par le site au Mexique était estimé à environ 80 millions US.

Un système d’interconnexion de câblage électrique – appelé « electrical wiring interconnection system » en anglais — est essentiel au bon fonctionnement d’un avion. Il assure la transmission de l’énergie, des données ainsi que des autres signaux.

« Nous renforcerons notre présence dans l’industrie aéronautique mexicaine florissante », souligne M. Murray, dans sa note aux travailleurs.

Au Mexique, le constructeur de jets privés exploite déjà une usine responsable de la fabrication du fuselage arrière des avions Global 7500 et Global 8000. Ces appareils qui sont assemblés dans la région de Toronto. Leur finition intérieure s’effectue à Montréal.

Latécoère, qui se spécialise dans les activités d’aérostructures, le câblage électrique ainsi que les services d’ingénierie, n’a pas expliqué pourquoi elle avait décidé de se départir des activités de câblage aussi rapidement. D’après une communication financière du groupe, il semble y avoir des enjeux financiers, puisque la compagnie dit être en pourparlers avec ses prêteurs, notamment, afin « d’adapter sa structure capitalistique » concernant des prêts consentis par l’État français.

Selon le plus récent rapport financier de multinationale établie à Toulouse, elle avait affiché une perte nette de 27 millions d’euros (environ 40 millions CAN) après les six premiers mois de son exercice en 2022.

Également présente au Québec, Latécoère compte parmi ses clients des géants comme Airbus, Boeing et Bombardier. En date du 31 décembre dernier, elle comptait 4764 employés répartis dans 14 pays.

À la Bourse de Toronto, mercredi après-midi, l’action de catégorie B de Bombardier se négociait 70,47 $, en hausse de 97 cents, ou 1,4 %. L’an dernier, l’avionneur avait procédé à un regroupement de titres au ratio de 25 pour 1.