Le bénéfice net de l’imprimeur et emballeur a reculé, passant de 18,4 millions à 1 million au premier trimestre (terminé le 29 janvier), a annoncé l’entreprise montréalaise, mercredi. Les revenus, pour leur part, ont progressé de 2,4 % à 707 millions.

(Montréal) La rentabilité de Transcontinental est sous pression en raison d’une baisse des volumes d’impression des circulaires.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Le bénéfice ajusté dilué par action était de 24 cents, contre 35 cents à la même période l’an dernier. Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient un bénéfice par action de 41 cents, selon la firme de données financières Refinitiv.

La société a expliqué que les volumes d’impression avaient diminué pour les activités d’impression de circulaires et de la distribution. Elle a prévenu que l’ajustement des prix d’impression dans un contexte d’inflation devrait avoir une incidence négative sur les volumes au cours de l’exercice 2023.

La direction compte se tourner vers la réduction des coûts pour mitiger les vents défavorables. « Notre équipe a une solide expérience dans l’ajustement de notre structure de coûts et a déjà mis en œuvre des mesures pour atténuer les conséquences de la baisse de la demande, assure le président et chef de la direction, Peter Brues, dans un communiqué. Nous constatons les premiers effets bénéfiques de nos mesures et nous allons continuer à nous ajuster si nécessaire. »

Dans le secteur de l’emballage, la société a indiqué que l’ajustement des prix pour tenir compte de l’inflation des matières premières a compensé la baisse des volumes.

L’action de Transcontinental perdait 21 cents, ou 1,36 %, à 15,22 $ à la Bourse de Toronto en fin d’avant-midi.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : TCL. A)