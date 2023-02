Une autre année difficile pour Sollio Groupe coopératif

Sollio Groupe coopératif rejoue dans le même film. Après avoir qualifiée 2021 d’année la plus « tumultueuse » de son histoire, la coopérative qui compte parmi ses divisions BMR, Olymel et Sollio Agriculture, a obtenu des résultats financiers 2022 « décevants » de l’aveu même du chef de la direction, Pascal Houle avec des ventes de 8,9 milliards et une perte avant impôts et ristournes de 337,5 millions de dollars.