Peinant à freiner la chute des ventes, le détaillant DavidsTea annonce des mesures de réduction des coûts comprenant des mises à pied touchant 15 % de l’effectif à son siège social de Montréal.

La direction parle de mises à pied « temporaires » et évoque la diminution d’autres coûts de l’ordre de 6 à 8 millions de dollars, notamment l’élimination des investissements dans la transformation des technologies d’information entreprise durant l’exercice financier 2022 qui seront en « mode maintenance » pendant l’exercice 2023.

Il n’a pas tout de suite été possible connaître le nombre d’employés au siège social. La direction soutient toutefois que des précisions entourant les mesures de réduction des coûts seront dévoilées à la fin avril en même temps que la publication de la performance financière de fin d’exercice.

Pour le quatrième trimestre de cet exercice qui vient d’ailleurs tout juste de se terminer à la fin janvier, la direction prévient que les ventes devraient afficher une baisse approximative de 25 % par rapport à il y a un an.

Comme beaucoup d’autres marques de vente au détail, nous avons connu des conditions de marché difficiles au quatrième trimestre, le portefeuille des consommateurs étant affecté par la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, ce qui réduit la demande. Sarah Segal, cheffe de la direction et cheffe de la marque de DavidsTea par communiqué

Elle précise que l’entreprise est en voie de régler « certains problèmes opérationnels » qui ont eu une incidence sur l’expérience globale du consommateur durant le trimestre.

« Nos canaux de vente en gros et au détail au Canada ont bien performé, avec des augmentations des ventes par rapport à l’année précédente dans les deux canaux, mais pas suffisamment pour compenser la baisse des résultats de nos ventes en ligne », indique de son côté Frank Zitella, président, chef de la direction financière et chef de l’exploitation de DavidsTea.

En décembre, le deuxième plus important actionnaire de Davidstea avait mentionné en entrevue à La Presse que l’entreprise devait être mise en vente.

L’investisseur américain Justin Dopierala, gestionnaire de portefeuille chez Domo Capital — une firme établit au Wisconsin — affirmait que la marque DavidsTea vaut des « centaines de millions », mais que les résultats financiers et les commentaires des clients montrent que l’exécution n’est pas au rendez-vous.

Avec une participation supérieure à 11 %, Domo Capital est le deuxième actionnaire en importance chez DavidsTea derrière Placements Mauvais Jours, la société de portefeuille privée du cofondateur de DavidsTea, Herschel Segal.

Fondé en 2008 et inscrit au NASDAQ sept ans plus tard, DavidsTea a connu une croissance rapide. Le détaillant exploitait plus de 230 boutiques avant la pandémie. Il n’y en a plus que 18 aujourd’hui.

La transition du modèle d’affaires se poursuit. L’entreprise mise maintenant beaucoup sur les ventes en ligne et sur un réseau de clients grossistes qui comprennent quelque 3800 épiceries et pharmacies.

Après avoir frôlé la barre des 30 $ US en 2015, l’action de DavidsTea a reculé jusqu’à 72 cents US le mois dernier. Le titre a clôturé la séance de jeudi à 98 cents US.