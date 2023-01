General Motors bondit en Bourse

(New York) General Motors, en pleine transition vers l’électrique, bénéficie toujours d’une forte demande pour ses véhicules malgré les prix élevés et les inquiétudes économiques, ainsi que d’une amélioration de la situation du côté de la production. Résultat, l’action a bondi de plus de 8 % mardi à la Bourse de New York.