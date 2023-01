La vigueur de la demande dans l’aviation d’affaires accélère la reprise chez Bombardier, qui a dépassé la plupart de ses cibles financières en 2022 tout en continuant de réduire sa dette.

En présentant un aperçu de sa performance pour 2022, mardi, le constructeur de jets privés a dit s’attendre à générer un chiffre d’affaires de 6,9 milliards US en 2022, soit environ 400 millions US que prévu.

De plus, la multinationale québécoise devrait afficher des liquidités supérieures à 735 millions US – un indicateur suivi par les analystes financiers et les investisseurs-, comparativement à sa prévision d’au moins 515 millions US.

L’intérêt pour l’aviation privée depuis le début de la pandémie de COVID-19 a permis aux constructeurs comme Bombardier d’accumuler les commandes puisque les ultrariches se sont tournés vers les jets privés pour se déplacer.

Pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre dernier, le carnet de commandes de Bombardier devrait totaliser 14,7 milliards US. Il était de 15 milliards au 30 septembre dernier. Du côté des livraisons, c’est 123 appareils qui ont été remis à des clients, ce qui est conforme à l’objectif d’au moins 120 avions privés.

Bombardier fera le point sur sa performance financière le 9 février prochain.