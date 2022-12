L’opérateur américain de lave-autos express acheté par Couche-Tard signale l’intention de l’entreprise de Laval à consolider l’industrie des lave-autos.

L’acquisition de True Blue Car Wash pour un montant non précisé constitue la première incursion de Couche-Tard dans l’industrie du lave-auto indépendant, une industrie évaluée à 10 milliards de dollars en Amérique du Nord, souligne l’analyste Martin Landry, de la firme Stifel/GMP.

Fondée il y a seulement six ans, True Blue exploite 65 stations de lave-autos express en Arizona, au Texas, en Illinois et en Indiana. Les stations sont exploitées sous la marque Clean Freak dans le Sud-ouest américain et sous la marque Rainstorm dans le Midwest américain.

« C’est excellente occasion d’étendre nos marques à une sous-catégorie de l’industrie très attrayante d’une manière qui complète nos offres en matière de produits de commodité et de mobilité », commente le PDG de Couche-Tard, Brian Hannasch.

« Cette acquisition favorisera la croissance future de Couche-Tard dans ce segment », indique de son côté le chef de la direction financière de Couche-Tard, Claude Tessier.

Les sites de True Blue sont considérés comme une extension naturelle du réseau actuel de lave-autos de Couche-Tard de quelque 2500 emplacements.

Avec plus de 85 % des emplacements de True Blue à moins de cinq kilomètres d’un dépanneur appartenant à Couche-Tard, la direction estime que la transaction offre un important chevauchement géographique pour soutenir les offres de circulation routière entre les emplacements de True Blue et des magasins d’accommodation Circle K de Couche-Tard.

La direction de Couche-Tard pense que True Blue est bien placée pour poursuivre sa croissance dans une industrie « très fragmentée » et en croissance, composée à plus de 60 % d’opérateurs détenant un ou deux sites.

True Blue pourrait ainsi devenir la plateforme pour amorcer la consolidation de l’industrie du lave-auto, pense Martin Landry.

Couche-Tard n’est toutefois pas la seule entreprise flairant les opportunités et pouvant agir en tant que consolidateur. Mister Car Wash, dont les actions sont inscrites à la Bourse de New York, et Driven Brands Holdings, dont le titre se négocie au NASDAQ, sont deux importants joueurs de l’industrie. Ces deux entreprises sont déjà de taille beaucoup plus importante que True Blue.

Dans le cas de Mister Car Wash, Martin Landry souligne que cette entreprise compte 420 emplacements et génère des marges brutes supérieures à 30 %.

Cet expert ne s’attend pas à ce que Couche-Tard ajoute des pompes à essence ou un dépanneur sur les sites de True Blue. « J’aime le modèle de lave-auto automatisé parce qu’en plus de générer des marges de profits plus élevées, il semble connaitre une croissance plus rapide et ne nécessite pas autant d’employés. »

Les stations de True Blue comptent environ 170 000 membres abonnés, représentant plus de la moitié du chiffre d’affaires. Martin Landry note que le prix des abonnements varie entre 20 $ et 50 $ par mois et que ces abonnements permettent de générer des revenus récurrents, mais aussi de limiter l’effet de saisonnalité.