Le Carrefour Laval accueillera une boutique Nike haut de gamme à la mi-février.

Il s’agira d’un premier magasin Nike en bonne et due forme dans la région de Montréal. Selon le site internet de l'entreprise, deux autres adresses Nike actuellement ouvertes, au Marché Central et à Mirabel, arborent l’enseigne Nike Entrepôt, dont les produits proposés sont généralement plus abordables. Une boutique Nike premium a ouvert ses portes le 24 novembre aux Galeries de la Capitale à Québec.

« On est très contents, dit Brian Salpeter, vice-président principal au développement chez Cadillac Fairview, propriétaire et exploitant du Carrefour Laval. On parle d’un vrai magasin haut de gamme Nike qui est juste à côté du magasin Apple. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Brian Salpeter, vice-président principal au développement chez Cadillac Fairview, propriétaire et exploitant du Carrefour Laval

En parallèle, la marque au logo Swoosh aménage un magasin phare au Centre Eaton au centre-ville de Montréal, avec devanture sur la rue Sainte-Catherine. L’ouverture est prévue au printemps prochain. Le magasin d’au moins 1850 m2 (20 000 pi2) prend la place de l’enseigne Gap. Il s’agit du second magasin phare au Canada, après celui du centre commercial Yorkdale à Toronto ouvert en 2021.

Selon la publication spécialisée Retail Insider, c’est le groupe israélien Fox qui exploitera les magasins. Il a signé une entente de sept ans avec Nike en 2017 portant sur l’ouverture de boutiques Nike au Canada. Ce groupe a aussi le mandat de ramener l’enseigne espagnole Mango au pays.

À Laval, le magasin de détail Nike dispose de 840 m2 (9000 pi2). L’emplacement choisi fait face à l’autoroute 15 entre La Baie et Simons. Le nouveau locataire remplace le magasin Banana Republic.

Un magasin de détail Nike vend principalement les produits Nike fraîchement sortis avec des prix en conséquence, tandis que sa version entrepôt propose un assortiment de produits pouvant différer des boutiques haut de gamme et généralement offerts à des prix moins élevés.

De la concurrence

Au Carrefour Laval, le nouveau Nike fera concurrence à Sporting Life, qui a ouvert ses portes le mois passé. D’une superficie de 2500 m2 (27 000 pi2), ce magasin vend principalement des vêtements et des chaussures de sport, souvent dans le haut de gamme. Des articles se détaillent à plus de 1000 $ pièce.

PHOTO COURTOISIE Le magasin Sporting Life du Carrefour Laval

Nike a augmenté ses prix au dernier trimestre

L’équipementier sportif a publié mardi un chiffre d’affaires en hausse de 17 % à son dernier trimestre, supérieur aux attentes, compensant par une hausse des prix de ses produits les effets de stock et de l’inflation.

Le groupe installé à Beaverton, en Oregon, a réalisé 13,3 milliards US de ventes entre septembre et novembre, avec une hausse du chiffre d’affaires dans toutes les zones géographiques, à l’exception notable de la « grande Chine », qui regroupe la Chine continentale, Macao, Hong Kong et Taiwan.

Nike précise avoir dû faire face à une hausse de ses stocks ainsi qu’à des coûts des matières premières et de logistique, de même qu’à des effets de changes défavorables, tout cela étant compensé « en partie par une action stratégique sur les prix » de ses produits, selon le communiqué publié mardi.

Sur la période, son bénéfice net atteint 1,3 milliard US, stable par rapport à la même période de l’exercice précédent, avec un bénéfice par action de 0,85 $ US, contre 0,65 $ US anticipé par les analystes.

La marge bénéficiaire brute du groupe a reculé, du fait des effets de changes défavorables, perdant 3 points de pourcentage, à 42,9 %.

Ses stocks ont bondi de 43 % sur un an, en ligne avec la hausse observée sur le trimestre précédent (44 %), du fait des perturbations persistantes sur la chaîne d’approvisionnement en début d’année.

Ses dépenses de marketing et administratives sont également en hausse de 10 %, notamment sous l’effet d’une augmentation des dépenses salariales et d’investissements stratégiques dans les technologies.

Avec l’Agence France-Presse