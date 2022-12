Grande entrevue avec François Perras, PDG d’Alliance Magnésium

Réussir là où les autres ont échoué

(Danville) Le projet de construction d’une usine de transformation de magnésium à partir de résidus miniers de l’amiante sur le site de l’ancienne usine Magnola dans les Cantons-de-l’Est progresse à bonne allure. On n’y produira pas que du magnésium vert, mais on va y faire de la multiple transformation avec une production de silice amorphe et de nickel-cobalt pour alimenter la filière des batteries de véhicules électriques. Une résurrection industrielle prévue pour 2025, nous explique le nouveau PDG d’Alliance Magnésium, François Perras.