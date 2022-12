Voici un papier d’emballage que vous ne voudrez ni déchirer ni mettre trop rapidement au recyclage.

Créé par la BMO et distribué gratuitement dans toutes ses succursales du Québec à compter de ce lundi, il arbore un code QR menant à un catalogue contenant des produits vendus exclusivement par des PME détenues par des femmes.

Le but : les faire connaître, promouvoir leurs produits, et leur donner un coup de pouce financier. On y trouve des coffrets-cadeaux (Épiceries LOCO), des aliments (Nutra-Fruit) et des produits de beauté (SIMKHA) et pour la maison, notamment.

Trois papiers différents sont offerts au Québec, car l’idée est aussi de promouvoir l’achat local. La BMO a aussi créé une décoration pour les sapins en forme de catalogue miniature.

Les produits peuvent être découverts en se rendant directement sur la page Pinterest de la BMO.