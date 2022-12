Le revenu total du trimestre atteint 257,1 millions, en hausse de 3 % sur un an. C’est moins élevé que les 265 millions attendus par les analystes.

La Banque Laurentienne a présenté vendredi une performance de fin d’exercice supérieure aux prévisions et bonifie son dividende versé aux actionnaires.

L’institution financière a dégagé des profits nets ajustés de 57,8 millions pour les mois d’août, septembre et octobre, l’équivalent de 1,31 $ par action, c’est-à-dire une hausse de 24 % sur un an. Les analystes s’attendaient à un profit par action de 1,28 $.

« Au premier coup d’œil, la qualité des résultats est moins impressionnante qu’elle en a l’air étant donné que les revenus sont moins importants que prévu en raison de la compression de la marge nette d’intérêt (diminution de 6 points de base sur un an) alors que le taux d’imposition effectif demeure anormalement bas », commente l’analyste Mike Rizvanovic, de la firme Keefe, Bruyette & Woods.

Son collègue Darko Mihelic est un peu plus enjoué. « Pas un mauvais trimestre pour une entreprise en redressement », souligne-t-il dans une note envoyée à ses clients.

Aux yeux de Meny Grauman, de la Scotia, la réduction des dépenses et le faible taux d’imposition effectif sont les deux éléments expliquant l’écart des résultats avec les prévisions des analystes.

Il note que les salaires et avantages du personnel ont diminué de 10 % par rapport au trimestre précédent.

À 257 millions, les revenus totaux du trimestre sont en hausse de 3 % sur un an, mais ils sont effectivement moins élevés que les 265 millions attendus par les analystes.

Le taux d’imposition effectif s’est établi à 15 % au quatrième trimestre. Ce taux d’imposition effectif inférieur au taux prévu par la loi est attribuable à l’imposition réduite du résultat des établissements à l’étranger et des retombées positives des placements de la banque dans des valeurs mobilières canadiennes qui génèrent des revenus de dividendes non imposables.

Les provisions pour pertes sur créances s’élèvent à 17,8 millions au quatrième trimestre, une augmentation de 1,2 million comparativement aux provisions de 16,6 millions au trimestre précédent. L’augmentation est attribuable à une hausse des provisions sur les prêts dépréciés, contrebalancée en partie par les provisions plus basses sur les prêts productifs.

Comme attendu, le dividende trimestriel est bonifié de 2,2 %, ou 1 cent par action, à 46 cents par action.

Les résultats de fin d’exercice il y a un an comprenaient des charges de dépréciation et de restructuration de 189,4 millions liées à l’examen stratégique des activités et à la dépréciation du secteur des services bancaires aux particuliers.

« Je suis ravie que nous ayons dépassé toutes nos cibles financières au cours de la première année de notre plan stratégique triennal », a déclaré par communiqué la PDG Rania Llewellyn.