La Banque Nationale a présenté mercredi une performance de fin d’exercice inférieure aux attentes. Les profits sont en baisse, mais le dividende est bonifié.

Les profits de la plus grande banque québécoise ont atteint 738 millions pour les mois d’aout, septembre et octobre, l’équivalent d’une diminution de 4 % sur un an.

Le bénéfice par action dilué s’est élevé à 2,08 $ pour le trimestre, alors que le consensus des analystes s’articulait autour de 2,24 $ par action.

La direction souligne que la performance a été contrebalancée par l’augmentation des dotations aux pertes de crédit en raison d’une détérioration des perspectives macroéconomiques alors que des renversements de provisions pour pertes de crédit avaient été enregistrés à la même période l’an passé dans un contexte macroéconomique plus favorable.

« Nous maintenons des niveaux prudents de provisions pour pertes de crédit », indique le PDG Laurent Ferreira, dans un communiqué.

« À première vue, ce fut dans l’ensemble un trimestre difficile pour la banque », commente l’analyste Mike Rizvanovic, de la firme Keefe, Bruyette & Woods.

« La faiblesse observée dans les résultats du secteur des marchés financiers risque d’être la plus grande inquiétude des investisseurs puisque ce segment des activités avait mieux fait que celui des autres banques au cours des derniers trimestres. »

Le secteur des marchés financiers a généré un résultat net de 205 millions au quatrième trimestre, en baisse de 14 % sur un an.

Ce secteur comprend les services financiers et les services de banque d’investissement aux grandes entreprises ainsi que les solutions financières à une clientèle composée de moyennes et grandes entreprises, d’organismes du secteur public et d’investisseurs institutionnels.

Le dividende trimestriel de la banque est bonifié de 5 %, c’est-à-dire de 5 cents pour ainsi augmenter à 97 cents par action.

Un nouveau programme de rachat d’actions est par ailleurs lancé afin de racheter à des fins d’annulation un maximum de sept millions d’actions au cours de la prochaine année, soit 2,1 % des actions en circulation.