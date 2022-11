(Montréal) Lion Électrique a entamé un processus d’arbitrage avec un fournisseur américain qui pourrait ne pas respecter les conditions d’un contrat de livraisons d’ensemble de batteries d’une valeur de 14 millions.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Le fabricant d’autobus et camions électriques a commencé un processus d’arbitrage avec le fabricant de batteries Romeo Power, qui a été acquis en octobre par le fabricant de camions électriques Nikola Motor.

Lion Électrique affirme que Romeo a pris du retard sur les livraisons de certaines commandes. La société dit avoir reçu des indications selon lesquelles il se pourrait que Romeo ne respecte pas pleinement ses obligations aux termes du contrat, signé en novembre 2020. Il n’a pas été possible d’obtenir une réaction de la part de l’acquéreur Nikola Motor.

Le litige a été dévoilé en même temps que les résultats trimestriels de Lion Électrique, la semaine dernière. Le président et fondateur de Lion, Marc Bédard, n’a pas voulu s’avancer sur les scénarios possibles au dénouement du processus. « Le processus d’arbitrage est très confidentiel, a-t-il dit à un analyste qui le questionnait sur le sujet. Nous ne pouvons pas donner aucun détail au sujet de cette relation à ce stade-ci. »

Lion n’avait pas le choix de dévoiler l’information aux investisseurs, car elle pourrait avoir un impact « matériel », mais elle doit se montrer avare de détails en raison de la confidentialité du processus, a précisé le porte-parole de l’entreprise Patrick Gervais. « On a beaucoup investi dans ce contrat et on travaille pour le faire respecter », ajoute-t-il.

Lion Électrique veut produire ses propres batteries à son usine de Mirabel qui doit entrer en service « dans les prochaines semaines ». En attendant, l’entreprise doit s’approvisionner auprès de fournisseurs externes.

Le processus d’arbitrage, dont le dénouement n’est pas encore connu, pourrait avoir un impact sur la production de l’entreprise, prévient Benoit Poirier, de Desjardins Marché des capitaux. « Les livraisons à court terme du Lion 8T [camion] s’appuient sur les ensembles de batteries de Romeo. »

Changement de propriétaire

Le processus d’arbitrage survient après que le fabricant de camions électriques Nikola Motor a annoncé, en août, son intention d’acquérir le fournisseur de Lion Électrique. La transaction a été conclue en octobre.

Coqueluche des investisseurs au début de l’année 2020, Nikola a connu une dégelée en Bourse tandis que son ancien patron et fondateur, Trevor Milton, s’est fait accuser d’embellir les perspectives de l’entreprise.

En difficulté financière avant l’acquisition, Romeo Power est le plus important fournisseur de Nikola.

Le président et chef de la direction de Nikola, Mark Russell, avait mentionné au magazine Forbes qu’une des raisons motivant la transaction était de protéger les inventaires « afin qu’aucun élément perturbateur ne survienne ». « La vraie raison est stratégique, nous prenons le contrôle de notre destinée et rapatrions la production à l’interne », avait-il dit.

Les membres de l’industrie des véhicules électriques ont dû composer avec les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, qui a ralenti la production. C’est également le cas pour Lion Électrique.

Sans mentionner l’entreprise québécoise, la cheffe des finances de Nikola, Kim Brady, a dit que « la plupart des contrats » de Romeo étaient vendus sous le prix du marché. « Nous avons été en mesure d’intervenir pour plusieurs de ces contrats, alors nous accordons une plus grande attention sur l’approvisionnement de Nikola en batterie, tout simplement », a-t-elle dit lors du dévoilement de ses résultats trimestriels au début du mois de novembre.

L’action de Lion a terminé la séance en baisse de 30 cents, ou 6,19 %, à 4,55 $ à la Bourse de Toronto.