Cryptomonnaies

FTX en faillite aux États-Unis, son patron démissionne

(New York, Londres) La société américaine en difficulté FTX, une des plus importantes plateformes d’échanges de cryptomonnaies, a annoncé vendredi son dépôt de bilan et la démission de son patron et fondateur jusqu’ici considérés comme à l’origine de l’un des plus influents succès de l’univers de la cryptomonnaie.