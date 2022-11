Après Twitter, voilà que Meta annonce d'importantes suppressions de postes. Près de 11 000 emplois seront éliminés, ce qui correspond à 13 % des effectifs de la maison mère de Facebook.

De Facebook à Meta

Facebook a été fondé en 2004 par Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz et Chris Hughes alors qu'ils étaient étudiants à l'Université Harvard. Facebook est devenu un outil politique important, notamment lors des élections américaines de 2008, lorsque Barack Obama est devenu le 44e président des États-Unis. Or, des enjeux relatifs à la vie privée sont venus entacher la réputation du réseau social. En octobre 2021, Facebook a annoncé le changement de nom de sa maison mère pour Meta Platforms, qui reflète la vocation de l'entreprise de permettre aux utilisateurs d'interagir avec des environnements en réalité virtuelle.

Entrée en Bourse et acquisitions

En février 2012, l'entreprise est entrée en Bourse. Le premier appel se chiffrait à 16 milliards de dollars, portant ainsi la valeur marchande à 102,4 milliards. En avril 2012, Facebook a procédé à l'achat d'Instagram pour un milliard. En février 2014, c'est au tour de WhatsApp d'être acquis par le géant de Mountain View.

Scandales

En mars 2018, le scandale Cambridge Analytica vient éclabousser Facebook. Cambridge Analytica a travaillé sur la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. L'entreprise, basée au Royaume-Uni, a obtenu les données de plus de 87 millions d'utilisateurs. Se sont ensuite enchaînés les déboires de Facebook quant à la protection de la vie privée. Mark Zuckerberg a comparu devant le Congrès américain afin de justifier les actions de son entreprise.

Utilisateurs

À l'heure actuelle, plus de deux milliards d'utilisateurs sont connectés sur une base mensuelle à Facebook. Le nombre passe à un milliard sur une base quotidienne. Le plus gros bassin d'utilisateurs se trouve en Inde, avec plus de 260 millions d'utilisateurs. 41 % des utilisateurs de Facebook se trouvent en Asie, 10 % aux États-Unis et au Canada et 16 % en Europe. Le réseau social Facebook est offert en plus 100 langues.

