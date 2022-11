La firme d’ingénieurs montréalaise WSP Global a indiqué que son bénéfice net attribuable aux actionnaires s’était chiffré à 127,5 millions, soit 1,05 $ par action, en baisse par rapport à celui de 139 millions, ou 1,18 $ par action, du même trimestre un an plus tôt.

(Montréal) L’entreprise de génie-conseil WSP Global rehausse ses objectifs de revenus et de bénéfices de fin d’exercice 2022 dans la foulée d’un troisième trimestre de « croissance solide et continue » de ses principaux résultats d’exploitation.

Martin Vallières La Presse

Ainsi, à trois mois de sa fin d’exercice 2022, la direction de WSP raffermit son objectif de revenus nets aux environs « de 8,8 à 8,9 milliards de dollars ». L’écart cible annoncé antérieurement était de l’ordre de « 8,25 et 8,75 milliards ».

Du même souffle, WSP rehausse son objectif de bénéfice d’exploitation (BAIIA ajusté) annuel aux environs de 1,52 milliard, soit quelque 60 millions de plus que l’objectif antérieur aux environs de 1,46 milliard.

Entre-temps, dans ses résultats de troisième trimestre annoncés en fin de journée mercredi, WSP affiche des revenus totaux de 2,89 milliards, en hausse de 9 % par rapport au trimestre comparable un an plus tôt. Le bénéfice d’exploitation ajusté (BAIIA ajusté) est comptabilisé à 407 millions, en hausse de 7 % sur un an.

En contrepartie, le bénéfice net du troisième trimestre s’inscrit en baisse annualisée de 8 % à 127,5 millions (ou 1,05 $ par action) après la comptabilisation d’une hausse temporaire des frais de financement et des frais d’acquisition.

C’est durant le troisième trimestre que WSP a tenté une offre d’achat pour la firme britannique RPS Group, avant d’y renoncer en début octobre face à l’offre bonifiée du concurrent Tetra Tech.

Quant au carnet de commandes de WSP, il atteignait 13,2 milliards en fin de troisième trimestre, en hausse de 3,2 milliards ou 32 % par rapport au montant comptabilisé à pareille date l’an dernier.

« La solide croissance organique (interne) de nos revenus nets et de notre carnet de commandes est le résultat de la forte demande pour nos services. Nous entamons la dernière ligne droite de l’année avec confiance », commente Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP, dans le communiqué des résultats trimestriels.

La téléconférence avec les analystes pour discuter des résultats et des perspectives d’affaires des prochains mois est prévue en début de matinée jeudi, avant l’ouverture des marchés boursiers.