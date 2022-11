PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE

La société montréalaise investira 50 millions US, l’équivalent de 67 millions CAN, dans le développement des mines de cuivre et d’or de la propriété Cascabel, un terrain de 4979 hectares situé en Équateur, appartenant à SolGold. Cet investissement lui donnera droit à une redevance annuelle de 0,6 % du rendement net de fonderie.