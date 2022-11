Le bénéfice par action de Telus pour le trimestre clos le 30 septembre s’est élevé à 37 cents, alors qu’il avait été de 25 cents un an plus tôt.

(Vancouver) Telus a annoncé vendredi une hausse de son dividende trimestriel, alors que le géant des télécommunications dévoilait un bénéfice de 551 millions pour son troisième trimestre, en hausse par rapport à celui de 358 millions de la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

La société établie à Vancouver a indiqué qu’elle verserait désormais un dividende de 35,11 cents par action, par rapport à celui de 32,74 cents par action qui prévalait jusque là.

Les revenus d’exploitation et autres revenus ont totalisé 4,67 milliards, un chiffre d’affaires qui se comparait à celui de 4,25 milliards du troisième trimestre de 2021.

Sur une base ajustée, Telus a gagné 34 cents par action au plus récent trimestre, comparativement à 29 cents par action un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 32 cents par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

« Nos excellents résultats témoignent de la puissance de nos réseaux à large bande reconnus à l’échelle mondiale et de notre culture axée sur les clients, qui nous ont permis d’afficher un total de 347 000 nouveaux clients, un nombre record pour un trimestre et une hausse de plus de 8 % d’une année à l’autre », a affirmé dans un communiqué le chef de la direction de Telus, Darren Entwhistle.