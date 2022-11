PHOTO JIM MONE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Enbridge fait état d’une hausse de ses bénéfices et de ses revenus

(Calgary) L’exploitant d’oléoducs de Calgary, Enbridge, annonce avoir engrangé 1,28 milliard au cours de son dernier trimestre, contre 682 millions au même trimestre l’an dernier.

La Presse Canadienne

La société indique que le bénéfice s’est élevé à 63 cents par action pour le trimestre terminé le 30 septembre, contre 34 cents par action il y a un an.

Les revenus d’exploitation ont atteint 11,57 milliards au troisième trimestre, contre 11,47 milliards en 2021.

Sur une base ajustée, Enbridge affirme avoir gagné 67 cents par action au cours de son dernier trimestre, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 59 cents par action au même trimestre l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 64 cents par action, selon la firme de données sur les marchés financiers Refinitiv.

Al Monaco, président et chef de la direction d’Enbridge, a déclaré que même si les économies mondiales et les marchés de l’énergie connaissent une volatilité importante, les activités de base de l’entreprise continuent d’être positives.

« Il est clair que le monde a besoin de toutes les formes d’énergie pour répondre à la demande future, en particulier dans le contexte des défis de sécurité énergétique, de fiabilité et d’accessibilité auxquels tout le monde est confronté dans l’environnement actuel », a-t-il soutenu dans un communiqué.

« L’environnement actuel et les fondamentaux énergétiques mondiaux solides valident notre stratégie à deux volets d’expansion et de modernisation de nos activités conventionnelles et d’augmentation des investissements dans une croissance à faible émission de carbone. »