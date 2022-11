Le coût des primes en actions versées aux dirigeants de Nuvei depuis son entrée en Bourse, il y a deux ans, continue de peser lourd sur le bénéfice net de l’entreprise montréalaise de technologies financières.

Martin Vallières La Presse

Dans ses résultats financiers du troisième trimestre, divulgués jeudi, Nuvei indique que le montant des « paiements fondés sur des actions » versés à ses dirigeants et à ses employés clés s’est élevé à 33,8 millions US pour la période de trois mois terminée le 30 septembre.

C’est 22,6 millions de plus ou trois fois la somme de 11,2 millions qui avait été versée lors du troisième trimestre de l’an dernier [les états financiers de Nuvei sont en dollars américains].

Aussi, le montant de 33,8 millions durant le troisième trimestre augmente à 103,7 millions le coût des « paiements fondés sur des actions » comptabilisé chez Nuvei depuis le début de son exercice financier 2022. Ce montant de 103,7 millions est cinq fois plus élevé que les 20,2 millions comptabilisés à pareille date l’an dernier.

En conséquence, le montant de 33,8 millions au troisième trimestre s’avère assez important pour faire reculer le bénéfice net de Nuvei à seulement 13 millions, soit 53 % de moins que la somme de 28 millions comptabilisée lors du trimestre correspondant, un an plus tôt.

Pour les trois premiers trimestres, le montant cumulatif de 103,7 millions en « paiements fondés sur des actions » a aussi pour conséquence de faire reculer le bénéfice net de Nuvei à 52,6 millions. C’est 42,1 millions de moins que les 94,7 millions qui avaient été comptabilisés durant les neuf premiers mois de l’exercice financier précédent.

Par ailleurs, cette baisse marquée du bénéfice net de Nuvei s’avère à contre-courant de la croissance de ses revenus et de son bénéfice d’exploitation (BAIIA) qui découle de l’augmentation du volume de transactions sur ses systèmes de commerce électronique.

Ainsi, avec un volume d’activités en hausse annualisée de 30 % à 28 milliards lors de son troisième trimestre, Nuvei affiche des revenus trimestriels en hausse de 7 %, à 197,1 millions, et un BAIIA ajusté en hausse de 1 %, à 81,2 millions.

Au terme des neuf premiers mois de son exercice 2022, avec un volume d’activités en hausse de 36 %, à 87,4 milliards, Nuvei affiche des revenus en hausse de 22 %, à 623 millions, et un BAIIA ajusté en progression de 18 %, à 265,6 millions.

D’ailleurs, du point de vue des hauts dirigeants de Nuvei, cette progression des principaux chiffres d’exploitation justifie le maintien de leurs objectifs de prochains résultats annuels.

« Nous sommes satisfaits de nos résultats qui surpassent les projections financières précédentes. Compte tenu de l’élan de nos activités, nous réaffirmons les perspectives pour l’exercice 2022 au complet. Nous réitérons également nos objectifs à moyen et long terme », indique Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei, par voie de communiqué.

Pour l’essentiel, les dirigeants de Nuvei visent des revenus annuels de l’ordre de 820 à 850 millions et un bénéfice d’exploitation (BAIIA) ajusté aux environs de 345 millions, sur la base d’un volume de transactions ayant passé le seuil des 120 milliards.

Entre-temps, rappelons que l’an dernier, peu après l’inscription des actions de Nuvei au NASDAQ aux États-Unis, les cinq plus hauts dirigeants alors en poste ont obtenu 163 millions US (ou 204 millions CAN selon le taux de change de 2021) en valeur de rémunération totale, leur rémunération étant constituée surtout de primes en options sur actions et en actions.

À lui seul, le président fondateur de Nuvei, Philip Fayer, avait obtenu pour 112,3 millions US (ou 140,8 millions CAN) en valeur de rémunération totale, selon la circulaire de direction remise aux actionnaires de l’entreprise.

Il s’agissait alors d’une somme record pour un dirigeant d’une entreprise établie au Québec.