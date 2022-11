Coup de théâtre dans le secteur aurifère, Yamana, dont les actionnaires devaient approuver l’offre d’achat de Gold Fields prochainement, vient de recevoir une offre concurrente qu’Yamana juge supérieure. Elle provient de Pan American et d’Agnico Eagle, important exploitant de mines d’or au Québec.

André Dubuc La Presse

En vertu de cette offre Pan American achète Yamana puis Yamana vend ses actifs canadiens à Agnico Eagle incluant ses participations de 50 % dans la mine Canadian Malartic. Agnico Eagle deviendrait ainsi seul propriétaire de la plus grosse mine d’or à ciel ouvert au Canada.

« La consolidation de la mine Canadian Malartic placerait un actif de classe mondiale entre les mains de l’exploitant le mieux placé pour développer le plein potentiel de la mine et donnerait à Agnico Eagle le contrôle des opérations pendant la période de développement du projet Odyssey et des projets futurs, soutient Agnico dans un communiqué publié vendredi matin. Plus important encore, Agnico Eagle a la capacité unique de monétiser la capacité supplémentaire de l’usine de la mine Canadian Malartic, étant donné ses opérations étendues et sa position stratégique dans la région. »

Odyssey est un projet de mine souterraine à l’est de la fosse à ciel ouvert dont la première production est prévue en 2023.

En vertu de cette offre, chaque action de Yamana donnerait droit à 1,04 $ US, plus 0,1598 action de Pan American et 0,0376 action d’Agnico pour une valeur totale de 5,02 $ US par action de Yamana, sur la base des prix des actions à la fermeture des marchés le 3 novembre.

Au total, la transaction proposée est évaluée à 4,8 milliards US, soit une valeur supérieure à 15 % à l’offre actuelle de Gold Fields. Si cette l’offre du duo Pan American et Agnico va de l’avant, les actionnaires actuels de Yamana auraient droit à 1 milliard en argent, 153,5 millions d’actions de Pan American et 36 millions d’actions d’Agnico.

Si jamais Yamana préférerait l’offre de vendredi à celle actuelle de Gold Fields, elle paierait à cette dernière une pénalité de 300 millions US. Gold Fields a cinq jours ouvrables pour égaler ou proposer une meilleure offre.

Yamana a pour objectif de produire l’équivalent de 1 million d’onces d’or en 2022.